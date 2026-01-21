مي عمر تخطف الأنظار بصور جديدة من الطائرة

شاركت الفنانة مى عمر جمهورها عبر حسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام من احدث ظهور لها.

وتألقت مي عمر، بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية بنطلون جينز ازرق فاتح و وتوب ونسقت معه حذاء بوت باللون البنى الغامق.

كما اختارت أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز مى عمر بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

شوّق المؤلف محمد سيد بشير الجمهور ورفع مستوى حماسهم لمسلسل "الست موناليزا" بطولة النجمة مي عمر، الذي يعكفون على تصويره استعدادًا للمنافسة به في الماراثون الرمضاني 2026، الذي يفصلنا عنه أيام قليلة.

ونشر بشير صورًا من الكواليس تجمعه بـ مي عمر، وذلك عبر حسابه على انستجرام، وعلق قائلًا: "الست موناليزا.. رمضان 2026 بإذن الله".

تقدم مي عمر في رمضان 2026 قصة جديدة تمس سيدات الوطن العربي، وتتطرق للعديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياتهن، بتوليفة جديدة مع المؤلف محمد سيد بشير، التي تتعاون معه للمرة الأولى، وذلك تحت قيادة المخرج محمد علي.

ويشارك العديد من كبار الفنانين في المسلسل مع مي عمر، منهم: وفاء عامر، أحمد مجدي، سوسن بدر، شيماء سيف، إنجي المقدم، جوري بكر، سما إبراهيم، محمود عزب، حازم إيهاب، حسن حفني، مصطفى عماد.

*أعمال محمد سيد بشير*

وفي سياق متصل، يستمر نجاح مسلسل "Cypher" التجربة العالمية الأولى لـ بشير، وطُرح مؤخرًا على منصة Prime Video وذلك بعد 4 سنوات من طرح المسلسل على منصتي Roku وNetflix.

كما يعد مسلسل "الأميرة: ضل الحيطة" بطولة الفنانة ياسمين صبري هو آخر أعماله الدرامية ونافس به في موسم رمضان 2025، وشارك به العديد من الفنانين، منهم: نيقولا معوض، هالة فاخر، وفاء عامر، مها نصار، عابد عناني، رانيا فريد شوقي، هند عبد الحليم، عزت زين، نضال الشافعي، أحمد جمال سعيد، تحت قيادة المخرجة شيرين عادل.



