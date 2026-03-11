العمل: 2.3 مليون جنيه لدعم ورعاية العمالة غير المنتظمة

اعتمد حسن رداد وزير العمل صرف مبلغ 2 مليون و265 ألفًا و570 جنيهًا لتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية لعدد 349 عاملًا من العمالة غير المنتظمة في 23 محافظة، وذلك من الحساب المركزي لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل.

وأوضح الوزير أن المبالغ المعتمدة تضمنت 2 مليون و166 ألف جنيه خُصصت لأوجه الرعاية الاجتماعية والصحية، وشملت منح الزواج والميلاد ووفاة الأقارب من الدرجة الأولى، إلى جانب المساعدات الخاصة بإجراء العمليات الجراحية الكبرى والصغرى، وذلك لصالح 270 عاملًا.

كما تضمنت الاعتمادات مبلغ 99 ألفًا و570 جنيهًا للرعاية الصحية، لتغطية نفقات الكشف الطبي وصرف العلاج وإجراء التحاليل والأشعات، استفاد منها 79 عاملًا من العمالة غير المنتظمة.

وأكد وزير العمل أن الوزارة مستمرة في تقديم مختلف أشكال الدعم والرعاية لهذه الفئة في جميع محافظات الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشددًا على أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بالعمالة غير المنتظمة من خلال برامج الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية، بما يعزز الاستقرار المعيشي لهم ولأسرهم، ويوسع من نطاق مظلة الحماية الاجتماعية على مستوى الجمهورية.