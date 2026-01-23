تفاصيل حلقة نور النبوي مع أبلة فاهيتا.. غدا

في أحدث حلقات برنامج المنوعات المميّز «ليلة فونطاستيك مع أبلة فاهيتا»، الذي يُعرض على شاشة MBC مصر، تستقبل أبلة فاهيتا وابنتها كارلا النجم الشاب نور النبوي في حلقة استثنائية تحمل طابعًا مختلفًا ومليئًا بالمفاجآت، ضمن شراكة إنتاجية مميزة مع الهيئة العامة للترفيه.



وشهدت الحلقة مجموعة من الفقرات المتنوّعة التي جمعت بين الكوميديا الخفيفة والحوار العفوي، حيث دخل نور النبوي في أجواء من المزاح واللعب مع أبلة فاهيتا وكارلا، وسط حضور جماهيري كبير، وتخللتها أفكار كوميدية غير تقليدية، إلى جانب لمحات غنائية واستعراضية أضفت أجواءً من المتعة والحيوية على الحلقة.



وخلال اللقاء، تحدّث نور النبوي عن محطات بارزة في مسيرته الفنية الأخيرة، التي شهدت نشاطًا لافتًا وتنوّعًا في اختياراته، سواء على مستوى السينما أو الدراما.

ونجح النبوي في لفت الأنظار من خلال مشاركته في عدد من الأعمال التي حققت صدى جماهيريًا واسعًا، من بينها أفلام شبابية تصدّرت شباك التذاكر، وأعمال درامية أكدت حضوره كممثل شاب يمتلك أدواته الفنية ويحرص على تقديم أدوار مختلفة بعيدًا عن التكرار.



ويعد نور النبوي من أبرز نجوم جيله، إذ استطاع خلال فترة قصيرة أن يكوّن قاعدة جماهيرية واسعة بفضل اختياراته المدروسة وأدائه الطبيعي، ما جعله اسمًا حاضرًا بقوة على الساحة الفنية ومحل اهتمام صناع الدراما والسينما.