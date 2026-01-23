قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد جديد لمواجهة الزمالك وبتروجيت فى دوري السلة
أسعار الأرز والسكر والزيت في السلع التموينية لشهر فبراير 2026
حكم صلاة الجمعة في مكان يفرض رسوما للدخول فيه.. الإفتاء تجيب
وزير الكهرباء يبحث مع مجموعة صاني SANY الصينية التعاون فى تصنيع توربينات الرياح
بريطانيا تنشر طائرات مقاتلة من طراز تايفون في قطر
الرئيس السيسي يضع خارطة طريق «الجمهورية الجديدة» بتكليفات اقتصادية ورسائل حاسمة لتحصين الوعي ضد التطرف
جناح الأزهر بمعرض الكتاب يعرض مخطوطا نادرا يؤكد ريادة المسلمين في علم الفلك
أوكرانيا: ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الروسية إلى 14 قتيلا وعشرات المصابين
القصة الكاملة لـ مصرع أم ونجلها بسبب الإسكوتر الكهربائي في الإسماعيلية
توفير مواصلات وطعام وشراب.. الأوقاف تستعد لإحياء شهر رمضان في مسجد مصر
وزير الري: الحفاظ على الأشجار بجانبي الترع وحظر قطعها
لغير الموظفين .. ازاي تعمل اشتراك مترو | الخطوات والأوراق المطلوبة
تفاصيل حلقة نور النبوي مع أبلة فاهيتا.. غدا

في أحدث حلقات برنامج المنوعات المميّز «ليلة فونطاستيك مع أبلة فاهيتا»، الذي يُعرض على شاشة MBC مصر، تستقبل أبلة فاهيتا وابنتها كارلا النجم الشاب نور النبوي في حلقة استثنائية تحمل طابعًا مختلفًا ومليئًا بالمفاجآت، ضمن شراكة إنتاجية مميزة مع الهيئة العامة للترفيه.
 

وشهدت الحلقة مجموعة من الفقرات المتنوّعة التي جمعت بين الكوميديا الخفيفة والحوار العفوي، حيث دخل نور النبوي في أجواء من المزاح واللعب مع أبلة فاهيتا وكارلا، وسط حضور جماهيري كبير، وتخللتها أفكار كوميدية غير تقليدية، إلى جانب لمحات غنائية واستعراضية أضفت أجواءً من المتعة والحيوية على الحلقة.
 

وخلال اللقاء، تحدّث نور النبوي عن محطات بارزة في مسيرته الفنية الأخيرة، التي شهدت نشاطًا لافتًا وتنوّعًا في اختياراته، سواء على مستوى السينما أو الدراما. 

ونجح النبوي في لفت الأنظار من خلال مشاركته في عدد من الأعمال التي حققت صدى جماهيريًا واسعًا، من بينها أفلام شبابية تصدّرت شباك التذاكر، وأعمال درامية أكدت حضوره كممثل شاب يمتلك أدواته الفنية ويحرص على تقديم أدوار مختلفة بعيدًا عن التكرار.
 

ويعد نور النبوي من أبرز نجوم جيله، إذ استطاع خلال فترة قصيرة أن يكوّن قاعدة جماهيرية واسعة بفضل اختياراته المدروسة وأدائه الطبيعي، ما جعله اسمًا حاضرًا بقوة على الساحة الفنية ومحل اهتمام صناع الدراما والسينما.

نور النبوي ليلة فونطاستيك مع أبلة فاهيتا أبله فاهيتا

الدواجن

أسعار الفراخ تفاجئ الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق

سعر الجنيه الذهب

840 جنيها خلال 24 ساعة.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-1-2026

عودة الفاخوري

سيارة خاصة وتعليم جامعي.. شروط عودة الفاخوري تحدد وجهته بين الأهلي وبيراميدز

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 فاق التوقعات

الاهلي

قناة مفتوحه لاذاعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

الإيجار القديم

بدء تطبيق الزيادات المقررة على وحدات الايجار القديم في هذا الموعد

الاهلي

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23-1-2026 والقنوات الناقلة

إيلون ماسك

إيلون ماسك يحذر: الذكاء الاصطناعي سيتفوق على الإنسان قريبا

الشاحنات الكبيرة

نصف مالكي الشاحنات الكبيرة يفكرون في شراء سيارات أصغر… ما السر؟

إيونيكس CITY

إيونيكس الروسية تكشف عن سيارة CITY الكهربائية.. وهذا سعرها عالميا

بالصور

غدا.. مكتبة مصر العامة بالزقازيق تطلق أولى فعاليات أنشطة إجازة نصف العام

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تكثف نشاطها التوعوي بتنفيذ 12 ندوة لرفع الوعى المجتمعى

إزالة 39 حالة تعدٍّ بالبناء المخالف في الشرقية

فيديو

هل يصالح النادي الأهلي جماهيره إفريقيا؟.. فيديو

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

شوبير والحضري

تفاصيل الأزمة.. جدال كبير بين شوبير وعصام الحضري

مأساة شيرين بدراما رمضان

عمرو محمود ياسين يرد على جدل تشابه «وننسى اللي كان» مع قصة حياة شيرين عبد الوهاب

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

