حملات مفاجئة بمنوف.. ضبط 20 طن أعلاف وأسمدة مجهولة المصدر ولحوم دجاج فاسدة

وجه اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بضرورة إحكام الرقابة على الأسواق والتعامل بحسم مع أية ممارسات تضر بالمواطنين أو تتعلق بالتلاعب بالسلع والأسعار ، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق التام مع مديرية التموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء، لمواصلة تكثيف الحملات الرقابية الميدانية لإحكام السيطرة على الأسواق والتأكد من توافر السلع الإستراتيجية والأساسية بصورة دائمة وبأسعار متوازنة، مع ضمان توافر المنتجات بكافة المحال والمعارض والمنافذ والسلاسل التجارية على مستوى المحافظة.

وقد شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف حملة مكبرة بالتنسيق مع التموين وسلامة الغذاء والصحة .

وأسفرت الحملة عن ضبط ٢٠ طن أعلاف وأسمدة مجهولة المصدر وضبط ١٥٠ كيلو لحوم دجاج غير صالحة للاستخدام الادمي وتم تحرير َمحضر بالواقعة وإرساله للنيابه العامه لأعمال شئونها .

من جانبه شدد محافظ المنوفية على أن الحفاظ على صحة المواطن وحقوقه يمثلان خطًا أحمر لا يمكن التهاون فيه، مؤكداً أنه لن يتم السماح بأي ممارسات تضر بالمواطن أو تمس احتياجاته الأساسية، موجهاً الأجهزة التنفيذية والرقابية بتكثيف الحملات الميدانية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالفات.