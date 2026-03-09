ابتداءً من ليلة 21 رمضان .. أوقاف كفر الشيخ تعلن خطتها للتهجد والاعتكاف

تستعد مساجد مديرية أوقاف كفر الشيخ، غدًا الثلاثاء الموافق 10 مارس 2026م، 20 من شهر رمضان 1447هـ، لاستقبال جموع المصلين لأداء صلاة التهجد وإحياء سُنة الاعتكاف مع بداية ليلة الحادي والعشرين من الشهر الفضيل.

أشارت المديرية إلى تخصيص 300 مسجد للتهجد و326 مسجدًا للاعتكاف بجميع الإدارات الفرعية، في إطار خطة المديرية لإحياء العشر الأواخر وتوفير الأجواء الإيمانية للراكعين والساجدين.

وأوضحت أن الاستعدادات المكثفة شملت تجهيز المساجد الكبرى المخصصة وتهيئتها بالكامل لاستيعاب ضيوف الرحمن وتوفير سبل الراحة لهم للتفرغ للعبادة والقيام، مع التشديد على الالتزام بالضوابط لضمان تهيئة بيوت الله للمصلين.

وتأتي هذه الشعائر تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وتوجيهات الدكتور السيد حسين عبد الباري، رئيس القطاع الديني، وبإشراف الدكتور رمضان عبد السميع إبراهيم، مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ، ضمن خطة المديرية لخدمة ضيوف الرحمن ورعاية بيوت الله.

وأكدت مديرية أوقاف كفر الشيخ، استمرار تنفيذ أنشطتها الدعوية والروحانية انطلاقًا من دورها في تفعيل الرسالة المسجدية، بما يُسهم في عمارة بيوت الله وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال.