قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أميرة صابر: بنك الأنسجة مشروع إنساني بدعم الإفتاء لإنقاذ مرضى الحروق وليس لـ “ســلخ جلــود البشر” | فيديو
بتهمة سرقة بالإكراه.. فنانة شهيرة و4 متهمين يواجهون هذه العقوبة بالقانون
الخارجية الصينية: الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران لا تصب في مصلحة أي طرف
الحرب على إيران.. اختراق الموقع الإلكتروني لأكاديمية اللغة العبرية في إسرائيل
بلومبيرج: إيران تخسر ثلثي منصات إطلاق الصواريخ وأمريكا تفقد 7 مسيرات
السعودية تدمر 6 صواريخ استهدفت قاعدة الأمير سلطان.. وقطر تعترض هجومًا صاروخيًا
10 شهداء و5 جرحى في غارة إسرائيلية على بلدة تمنين في بعلبك شرقي لبنان
التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد
هيئة بحرية بريطانية: إصابة سفينة حاويات بمقذوف قرب مضيق هرمز
فاينانشيال تايمز: استمرار الحرب على إيران يشعل أزمة طاقة عالمية أكبر
5 أدعية فيها العجب.. داوم عليها في رمضان تتغير حياتك للأفضل
ليلة الأرقام التاريخية.. محمد صلاح يحطم رقم كاراجر.. وبايرن وأتلتيكو يكتبان المجد.. وأوسيمين يكسر الأفضلية التهديفية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على بنية تحتية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت

الجيش الإسرائيلي يشن غارات على بنية تحتية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
الجيش الإسرائيلي يشن غارات على بنية تحتية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
أ ش أ

 أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ موجة من الغارات الجوية استهدفت مواقع وبنية تحتية تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وأوضح الجيش، في بيان صحفي أوردته صحيفة (تايمز أوف إسرائيل)، أن الضربات استهدفت منطقة الضاحية الجنوبية، التي تعد معقلًا رئيسيًا لحزب الله، وذلك بعد أن جدد تحذيره للسكان، بضرورة إخلاء المنطقة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه سيكشف تفاصيل إضافية بشأن الغارات في وقت لاحق.

وفي سياق متصل، أفادت تقارير إسرائيلية بعدم تسجيل إصابات أو أضرار مباشرة جراء أحدث دفعة من الصواريخ الباليستية التي أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل.

وذكرت التقارير أن عددًا محدودًا من الصواريخ أُطلق في الهجوم، حيث تمكنت الدفاعات الجوية من اعتراض بعضها، بينما سقطت أخرى في مناطق مفتوحة.

ودوت صفارات الإنذار في مناطق عدة بوسط إسرائيل، بما في ذلك منطقة القدس المحتلة، إضافة إلى مناطق في الشمال وأجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

الجيش الإسرائيلي الغارات الجوية مواقع وبنية تحتية تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر

وفاة هاني شاكر تُشعل مواقع التواصل .. و«الموسيقيين» تكشف الحقيقة

أحمد كجوك وزير المالية

زيادة المرتبات .. وزير المالية يعلن بشرى الأسبوع المقبل

الدولار

رسميا.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

صلاة التهجد كم ركعه

صلاة التهجد كم ركعة ؟ اعرف وقتها وأحكامها للرجال والنساء ودعاءها المستجاب

فيروز مكي

بالراحة على الأرض مش بتاعتهم.. مذيعة القاهرة الإخبارية تعلق على هجمات إيران وتدمير تل أبيب

الخبز

بعد زيادة البنزين | إعلان رسمي من التموين عن الخبز المدعم

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 21 رمضان؟ 8 حقائق تؤكد ظهورها

صلاة التهجد كم ركعة

التهجد كم ركعة ؟ اعرف موعد صلاة المتّقين وعدد ركعاتها وأسهل طريقة لأدائها

ترشيحاتنا

صلاة القداس الإلهي

الأنبا زوسيما يرأس قداس تذكار نياحة البابا كيرلس السادس بالجزيرة الشقراء

القس أندريه زكي

رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ القس عاطف سيدهم بانتخابه رئيسًا للمجمع العام لكنائس المثال المسيحي بمصر

مطران الكنيسة اللاتينية بمصر

مطران الكنيسة اللاتينية يختتم اللقاء التكويني للشباب بالصلاة من أجل السلام في الشرق الأوسط

بالصور

سر المطاعم.. مكون بسيط يضيفه الطهاة للأرز ليصبح مفلفلًا مثل المطاعم

سر المطاعم.. مكون بسيط يضيفه الطهاة للأرز ليصبح مفلفلًا مثل المطاعم
سر المطاعم.. مكون بسيط يضيفه الطهاة للأرز ليصبح مفلفلًا مثل المطاعم
سر المطاعم.. مكون بسيط يضيفه الطهاة للأرز ليصبح مفلفلًا مثل المطاعم

إطلالة رمضانية .. آيتن عامر تخطف الأنظار بظهور مبهر

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

انتبه في رمضان.. خطأ شائع عند شرب الماء في الإفطار قد يضر الكلى

الكلى
الكلى
الكلى

طريقة عمل الغُريبة الناعمة والهشة .. وهذه أسرار نجاحها

طريقة عمل الغريبة
طريقة عمل الغريبة
طريقة عمل الغريبة

فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي أعلى المشاهدات.. ومحمد إمام كسب النجاح الحقيقي .. فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أتمنى تقديم السيرة الذاتية للرئيس الراحل حسنى مبارك | فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم عن رفض الظهور مع رامز جلال: «مش كل حاجة الفلوس» | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد