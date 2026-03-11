جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على بنية تحتية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ موجة من الغارات الجوية استهدفت مواقع وبنية تحتية تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وأوضح الجيش، في بيان صحفي أوردته صحيفة (تايمز أوف إسرائيل)، أن الضربات استهدفت منطقة الضاحية الجنوبية، التي تعد معقلًا رئيسيًا لحزب الله، وذلك بعد أن جدد تحذيره للسكان، بضرورة إخلاء المنطقة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه سيكشف تفاصيل إضافية بشأن الغارات في وقت لاحق.

وفي سياق متصل، أفادت تقارير إسرائيلية بعدم تسجيل إصابات أو أضرار مباشرة جراء أحدث دفعة من الصواريخ الباليستية التي أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل.

وذكرت التقارير أن عددًا محدودًا من الصواريخ أُطلق في الهجوم، حيث تمكنت الدفاعات الجوية من اعتراض بعضها، بينما سقطت أخرى في مناطق مفتوحة.

ودوت صفارات الإنذار في مناطق عدة بوسط إسرائيل، بما في ذلك منطقة القدس المحتلة، إضافة إلى مناطق في الشمال وأجزاء من الضفة الغربية المحتلة.