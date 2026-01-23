إعادة عرض حفل JOY AWARDS بالكامل.. الليلة

في سهرة خاصة تُعيد شاشة "MBC مصر"، في تمام الحادية عشر مساء "الليلة"، عرض حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه (JOY AWARDS) 2026 بنسخته السادسة الذي أقيم في العاصمة الرياض، تحت مظلة موسم الرياض وبتنظيم من الهيئة العامة للترفيه (GEA).



الحفل شهد حضور فني ضخم وبحضور المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، في ليلة استثنائية جمعت نجوم الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة والمؤثرين من العالم العربي والعالم، وسط حضور إعلامي وجماهيري واسع.



ويُعرض الحفل منذ لحظات وصول النجوم وأجواء السجادة الخزامية، ثم لحظات التكريم والإعلان عن النتائج، إلى جانب عروض موسيقية واستعراضية حيّة شكّلت لوحة فنية متكاملة امتدت على مدار الأمسية.



ويُعد حفل Joy Awards واحدًا من أبرز الفعاليات الترفيهية في المنطقة العربية، إذ يجمع سنويًا نخبة من صناع الفن والمشاهير من مختلف المجالات للاحتفاء بالإنجازات الإبداعية في أجواء احتفالية تجمع بين الأناقة والتنافس والإقبال الجماهيري الكبير، ما يعزّز مكانته كمنصة رائدة لتكريم النجوم وتسليط الضوء على المشهد الفني العربي.