أعباء إضافية غير مبررة.. تعليق مصطفى بكري حول الضرائب على الهواتف المحمولة
لن تتوقعه .. طعام شهى جدا يحسن القلب والمناعة والأمعاء
تنظيم الاتصالات: الدولة تهدف لتوطين صناعة المحمول وتصديره للدول المجاورة
مش هشتغل تاني.. رضا البحراوي يعلن اعتزال الغناء تنفيذا لوصية والدته
سلوى عثمان تكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل شخصيتها في مسلسل «أب ولكن»
وزير الاستثمار يبحث مع «يارا» النرويجية التوسع في مشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء بمصر
محاكمة 25 إسرائيليا بتهمة التجسس لصالح إيران
تجرد من الإنسانية..أب يقتل ابنائه الـ4 ويلقيهم في بحيرة مريوط بالإسكندرية
صعود جديد في الذهب مساء اليوم 22-1-2026
ترامب: سننشر القبة الذهبية في جرينلاند.. ونرغب بإبرام اتفاق بلا إطار زمني
إصابة 5 طالبات فى انقلاب ميكروباص بطريق قنا الصحراوى الغربى
بعد قرار إلغاء إعفاء الهواتف من الجمارك.. خطوات سداد الرسوم عبر «تليفوني»؟
خالد يوسف

كشف المطرب الشعبي رضا البحراوي، عن وصية والدته التي توفيت قبل يومين، وذلك خلال استقباله عزائها في طنطا، حيث انتشرت أنباء عن اعتزال رضا البحراوي.

رضا البحراوي يعتزل الغناء

وقال رضا البحراوي، في تصريحات صحفية، إن والدته أوصته قبل رحيلها بألا يعمل مرة أخرى، مؤكدًا أن هذه الوصية تركت أثرًا كبيرًا في نفسه، مضيفًا: «والدتي وصتني قبل ما تتوفى إني مشتغلش تاني، وإن شاء الله ربنا يقدرني أعمل اللي يرضيها».

وأوضح أن فقدان والدته كان صدمة كبيرة بالنسبة له، مطالبًا الجميع بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة، وموجهًا الشكر لكل من حرص على تقديم واجب العزاء ومساندته في هذا الظرف الإنساني الصعب.

ماذا قال رضا البحراوي عن والدته؟

وقال رضا البحراوى: «هفضل تحت رجلها لحد لما يكون لينا لقاء تاني، وإن شاء الله هحققلها كل إللي كانت عايزاه واللي مش عايزاه».

وعن وصيتها رد رضا البحراوى قائلا: «بصراحة كانت موصيانى إنى مشتغلش تانى، وإن شاء الله هعمل بوصيتها إن شاء الله».

وأضاف: «اللهم ارحم امى رحمةً تسع السماوات والأرض اللهم إجعل قبرها فى نور دائم لا ينقطع واجعلها فى جنتك آمناً مطمئناً يارب العالمين».

حقيقة إعتزال البحراوي

كشف أحمد جلال مدير أعمال الفنان رضا البحراوى، عن حقيقة اعتزال المطرب الشعبي رضا البحراوي، بعد وفاة والدته كما تداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أحمد جلال، أن الساعات الماضية تداولت أخبارا عن اعتزال رضا البحراوي بعد وفاة والدته، وذلك كان طلبا منها قبل وفاتها، وأوضح أن تصريح البحراوي ما هو إلا كلام في وقت انفعال حزنا على فقدان والدته، خاصة انها أقرب شخص له، مؤكدا أن الموضوع نفسه مازال في علم الغيب.

وقرر رضا البحراوي نقل والدته من المستشفى إلى منزلها فى طنطا لاتمام مراسم تشييع الجثمان وإقامة الجنازة من هناك.

رضا البحراوى يمد عزاء والدته لليوم الثانى فى طنطا 

يستقبل رضا البحراوي اليوم، عزاء والدته لليوم الثاني في مسقط رأسه بطنطا، بعد أن قرر مد عزاء والدته بمنطقة الساحة الشعبية، بعد أن توفيت منذ يومين، وحرص عدد كبير من نجوم الغناء الشعبي على التواجد بجانبه.

ونشر «البحراوى»، صورة تجمعه بوالدته عبر «فيسبوك» وكتب: «لمُ يكن فِراقكِ عليّ هيّن، ولكنه كان أمرًا مقضيًا، لا ألم يُضاهى ألم فقدك ولا ذكرى أبشع من ذكرى رحيلك ولا حُزن يفوق حُزن وفاتكِ، ولو ملكت الدنيا بما فيها لا شيء يعوضنى عن وجودكِ، طبت ِوطاب منامك يا أغلى ما فقد قلبي».

كان الموت قد فجع المطرب الشعبى رضا البحراوى فى والدته، إذ وافتها المنية صباح الثلاثاء داخل إحدى المستشفيات الخاصة بمدينة طنطا بعد وعكة صحية، حيث تم دخولها المستشفى منذ أيام، وتم تشييع الجنازة من مسجد عوارة بطنطا إلى مقابر العائلة.

