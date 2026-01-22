لحظة انفعال.. حقيقة اعتزال رضا البحراوي بعد وفاة والدته | خاص

كشف أحمد جلال مدير أعمال الفنان رضا البحراوى، حقيقة اعتزال المطرب الشعبي رضا البحراوي، بعد وفاة والدته كما تداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أحمد جلال فى تصريح خاص لموقع صدى البلد، أن الساعات الماضية تداولت أخبارا عن اعتزال رضا البحراوي بعد وفاة والدته، وذلك كان طلبا منها قبل وفاتها.

وأوضح أن تصريح البحراوي ما هو إلا كلام في وقت انفعال حزنا على فقدان والدته خصوصا انها أقرب شخص له، مؤكدا أن الموضوع نفسه مازال في علم الغيب.

وتوفيت والدة الفنان رضا البحراوي خلال الأيام الماضية وذلك بعد صراع مع المرض حيث تم دخولها المستشفى منذ أيام.

وقرر رضا البحراوي نقل والدته من المستشفى إلى منزلها فى طنطا لاتمام مراسم تشييع الجثمان وإقامة الجنازة من هناك.

مرض والدة رضا البحراوي

وكانت والدة المطرب رضا البحراوي تعاني من آثار مرض السرطان، نظرًا لسوء حالتها الصحية ونقلها إلى العناية المركزة.

كان الفنان نادر ابو الليف اعتذر عن نشر خبر وفاة والدة رضا البحراوي الذى أعلنه، مؤكدا أن المعلومة وصلت له عن طريق الخطأ.

وكتب نادر ابو الليف عبر حسابه على موقع فيسبوك ، “بعتذر عن خبر وفاة والدة النجم رضا البحراوي.. وصلتني المعلومة عن طريق الغلط أنا بعتذر لصديقي النجم رضا البحراوي، وربنا يبارك في صحة الوالدة.. كل التقدير والاحترام وبكرر اعتذاري وأسفي الشديد”.