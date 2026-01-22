أمي وصتني.. رضا البحراوي يقرر اعتزال الغناء بعد وفاة والدته

تحدث المطرب رضا البحراوي، للمواقع الإخبارية عقب عزاء والدته أمس الأربعاء 21 يناير، في طنطا.

وقال رضا البحراوي، للكاميرات إن والدته أوصته باعتزال الغناء مشيرا إلى أنه ينوي تنفيذ وصية والدته ويعتزل الغناء، لكنه لم يكشف موعد تنفيذ قرار الاعتزال.

رضا البحراوي

نعى المطرب الشعبي رضا البحراوي، والدته الراحلة بكلمات مؤثرة عقب وفاتها بعد صراع مع المرض.

وكتب رضا البحراوي منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “لمُ يكن فِراقكِ عليّ هيّن، ولكنه كان أمرًا مقضيًا، لا ألم يُضاهي ألم فقدك ولا ذكرى أبشع من ذكرى رحيلك ولا حُزن يفوق حُزن وفاتكِ، ولو ملكت الدنيا بما فيها لا شيء يعوضني عن وجودك، طبت ِوطاب منامك يا أغلى ما فقد قلبي.. اللهم ارحم أمي رحمةً تسع السماوات والأرض، اللهم اجعل قبرها في نور دائم لا ينقطع واجعلها فى جنتك آمنًا مطمئنًا يا رب العالمين”.

وشهدت الجنازة حضورًا كبيرا من الأقارب والأصدقاء، وكان أبرزهم المطرب حمو بيكا،أحمد شيبا ،صبري نخنوخ،و أسرة الفنان الراحل أحمد عامر،و عازف المهرجانات عبد السلام.

ويشار إلى أن والدة الفنان رضا البحراوي توفيت فجرا وذلك بعد صراع مع المرض حيث تم دخولها المستشفى منذ أيام.

وقرر رضا البحراوي نقل والدته من المستشفى إلى منزلها فى طنطا لاتمام مراسم تشييع الجثمان وإقامة الجنازة هناك.