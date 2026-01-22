قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السبع المثاني في القرآن.. سر تسمية سورة الفاتحة بهذا الاسم
تحذير من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء
أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري مستهل تعاملات الخميس
وزير المالية تدخل.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف تفاصيل أزمة معاش والده
مفاجأة بوتين لمجلس السلام.. مليار دولار من الأصول الروسية لإعمار غـزة
الصيادلة: قرار "تركيب المستحضرات" لا يسري على الصيدليات العامة بوضعها الحالي
إسرائيل ترفع مستوى التأهب تحسباً لضربة أمريكية محتملة على إيران
بالطائرات الحربية.. غارة إسرائيلية جديدة تستهدف المناطق الشرقية لقطاع غزة
ضبط مهندسة انتحلت صفة طبيب جلدية في بور سعيد
فالنسيا يغيّر بوصلته نحو ديانج.. والأهلي يضع كانوتيه بديلًا محتملًا
قواعد عسكرية.. نيويورك تايمز تكشف عن اتفاق محتمل لحل أزمة جرينلاند
فن وثقافة

أبرزهم حمو بيكا وأحمد شيبة.. رضا البحراوي يتلقى عزاء والدته برفقة نجوم المهرجانات

ميرنا محمود

استقبل  المطرب الشعبي رضا البحراوي عزاء والدته التي توفيت صباح الثلاثاء، بمسقط رأسها بمحافظة الغربية ، بعد رحيلها بعد صراع مع المرض.

 و شهدت الجنازة حضورًا كبيرا من الأقارب والأصدقاء، وكان أبرزهم المطرب حمو بيكا،أحمد شيبا ،صبري نخنوخ،و أسرة الفنان الراحل أحمد عامر،و عازف المهرجانات عبد السلام.

ويشار إلى أن والدة الفنان رضا البحراوي توفيت فجر اليوم وذلك بعد صراع مع المرض حيث تم دخولها المستشفى منذ أيام.

وقرر رضا البحراوي نقل والدته من المستشفى إلى منزلها فى طنطا لاتمام مراسم تشييع الجثمان وإقامة الجنازة هناك.

