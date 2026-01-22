أبرزهم حمو بيكا وأحمد شيبة.. رضا البحراوي يتلقى عزاء والدته برفقة نجوم المهرجانات

استقبل المطرب الشعبي رضا البحراوي عزاء والدته التي توفيت صباح الثلاثاء، بمسقط رأسها بمحافظة الغربية ، بعد رحيلها بعد صراع مع المرض.

و شهدت الجنازة حضورًا كبيرا من الأقارب والأصدقاء، وكان أبرزهم المطرب حمو بيكا،أحمد شيبا ،صبري نخنوخ،و أسرة الفنان الراحل أحمد عامر،و عازف المهرجانات عبد السلام.

ويشار إلى أن والدة الفنان رضا البحراوي توفيت فجر اليوم وذلك بعد صراع مع المرض حيث تم دخولها المستشفى منذ أيام.

وقرر رضا البحراوي نقل والدته من المستشفى إلى منزلها فى طنطا لاتمام مراسم تشييع الجثمان وإقامة الجنازة هناك.

