وسط مساندة أصدقائه.. حزن وانهيار رضا البحراوي في عزاء والدته

واصل الفنان رضا البحراوي المطرب الشعبي، تلقي واجب العزاء في وفاة والدته، وذلك بالسرادق المقام بمسقط رأسه بمدينة طنطا في محافظة الغربية.

وظهر الحزن و الإنهيار واضحا علي ملامح رضا البحراوي،وسط مساندة كبيرة من نجوم الفن و الاصدقاء .

و شهدت الجنازة حضورًا كبيرا من الأقارب والأصدقاء، وكان أبرزهم المطرب حمو بيكا،أحمد شيبا ،صبري نخنوخ،و أسرة الفنان الراحل أحمد عامر،و عازف المهرجانات عبد السلام.

ويشار إلى أن والدة الفنان رضا البحراوي توفيت فجر اليوم وذلك بعد صراع مع المرض حيث تم دخولها المستشفى منذ أيام.

وقرر رضا البحراوي نقل والدته من المستشفى إلى منزلها فى طنطا لاتمام مراسم تشييع الجثمان وإقامة الجنازة هناك.