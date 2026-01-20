استعدادات لتشييع جثمان والدة رضا البحراوي بطنطا

تستعد مدينة طنطا بمحافظة الغربية لتشييع جثمان والدة المطرب الشعبي رضا البحراوي، التي وافتها المنية صباح اليوم، عقب تعرضها لوعكة صحية مفاجئة، ما تسبب في حالة من الصدمة والحزن بين أسرتها ومحبي نجلها، وكذلك رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت الصفحة الرسمية للمطرب رضا البحراوي نبأ الوفاة، حيث جاء في البيان:"إنا لله وإنا إليه راجعون.. تُقام صلاة جنازة والدتي اليوم عقب صلاة الظهر من مسجد عوارة بمدينة طنطا".

كما دعت الصفحة الجمهور ومحبي المطرب إلى الدعاء للفقيدة، قائلة:"نسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، وأن يجعل مثواها الجنة، ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة، ويجازيكم عنا خير الجزاء."

وجاء خبر الوفاة بعد رحلة علاج استمرت عدة أشهر.