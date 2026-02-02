نقيب الموسيقيين مصطفى كامل يدعو لاجتماع لبحث أزمة هاني مهنا .. غدا

دعا النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية، الفنان مصطفى كامل، إلى عقد اجتماع غدا يضم كلًا من الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ومسعد فودة نقيب المهن السينمائية، والمخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، وذلك على خلفية ما صدر مؤخرًا عن الموسيقار هاني مهنا من تصريحات أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط الفنية، واعتبرها البعض تجاوزًا يمس الفن المصري ورموزه.

وأوضح طارق مرتضى، المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، أن الدعوة للاجتماع تأتي في إطار الحرص على مناقشة الأمر بشكل مؤسسي ومسؤول، وبما يضمن الحفاظ على مكانة الفن المصري وتاريخه، وصون كرامة رموزه الذين أسهموا عبر عقود في تشكيل الوجدان الثقافي للمجتمع.

وأكد النقيب العام الفنان مصطفى كامل، احترامه وتقديره الكامل لكافة الرموز الفنية دون استثناء، مشددًا على أن نقابة المهن الموسيقية، بالتنسيق مع اتحاد النقابات الفنية، لن تسمح بحدوث أي تجاوزات أو إساءات تمس القامات الفنية أو تقلل من دورهم، باعتبارهم جزءًا أصيلًا من القوة الناعمة للدولة المصرية.

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب قدرًا كبيرًا من الحكمة والتكاتف، للحفاظ على وحدة الصف الفني، والتعامل مع أي خلافات أو تصريحات مثيرة للجدل من خلال الأطر القانونية والنقابية المنظمة، بعيدًا عن التصعيد الإعلامي أو الشخصنة.

أزمة هاني مهنا

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع المرتقب ملابسات الأزمة، والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، واتخاذ ما يلزم من قرارات أو توصيات تضمن احترام القيم الفنية والمهنية، وتحافظ على صورة الفن المصري وريادته عربيًا وإقليميًا.