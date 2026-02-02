رسالة مؤثرة.. أول ظهور لـ رضا البحراوي بعد أنباء عن اعتزاله الفن

حرص المطرب الشعبى رضا البحراوى علي مشاركة جمهوره بصورة جديدة، فى أول ظهور له بعد وفاة والدته، الأسبوع الماضى.

ونشر رضا البحراوى صورة عبر "فيسبوك" وكتب: "اللهُم فرحة تزيل الهموم وتبكى العيون وتمحى ما مضى من غموم الحياة اللهُم ألهمنى ابتسامة لا تغيب".

رضا البحراوي يعتزل الغناء

كشف المطرب الشعبي رضا البحراوي، عن وصية والدته التي توفيت قبل يومين، وذلك خلال استقباله عزائها في طنطا، حيث انتشرت أنباء عن اعتزال رضا البحراوي.

وقال رضا البحراوي، في تصريحات صحفية، إن والدته أوصته قبل رحيلها بألا يعمل مرة أخرى، مؤكدًا أن هذه الوصية تركت أثرًا كبيرًا في نفسه، مضيفًا: «والدتي وصتني قبل ما تتوفى إني مشتغلش تاني، وإن شاء الله ربنا يقدرني أعمل اللي يرضيها»