أحمد جلال: كان يوم أسود علينا في الشغل لما أم رضا البحراوي تتعب

كشف أحمد جلال، مدير أعمال رضا البحراوي، أن والدة رضا البحراوي كانت تريد منه الاعتزال بسبب الحرب التي يتعرض لها وهو قلبه موجوع على والدته وربنا يصبره.

تعب والدة رضا البحراوي

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل مقدمة برنامج تفاصيل على قناة صدى البلد 2، أنه كان يوم أسود علينا في الشغل لما أم رضا البحراوي كانت تتعب.

وقال إن محدش حاسس بيه وهو كان مفتاح الحياة بالنسبة لأمه وأمه كمان كانت كل حياته، وكان يشتكيني للحاجة لما يكون في مشكلة بينا في الشغل وأنا كمان كنت أشتكي لها.

وأضاف أن رضا البحراوي إنسان بسيط ويعيش عيشة أهله بشكل طبيعي، وأقام العزاء لوالدته في المنطة التي تربى فيه والدفن في منطقة عادية.

وواصل: “حسبي الله ونعم الوكيل من كل قلبي فيمن قال إن رضا البحراوي يريد عمل تريند من وفاة والدته”، موضحا أن روحه كانت متعلقة بروح والدته، قائلا: “أقسم بالله العلي العظيم رضا البحراوي بني آدم وإنسان خلوق”.