حالات تصل فيها عقوبة جريمة التزوير إلى الحبس سنتين طبقا للقانون
اتصالات بريطانية رفيعة بشأن غرينلاند.. ستارمر يناقش الملف مع الدنمارك والناتو وترامب
خبير أمن إقليمي: أمريكا أعادت ترتيب أوراقها في سوريا.. وقسد الخاسر الأكبر
العيشة مش أكل وشرب.. نهال طايل للأباء: أمان الأبناء مسؤولية مستمرة
سيلتا فيجو يكتسح رايو فاليكانو بثلاثية في الدوري الإسباني
10 نسخ فقط.. الفاروميو جوليا تقدم QV لونا روسا الجديدة | صور
عائدة من المغرب.. بعثة المنتخب تصل مطار القاهرة
أحمد موسى: مدبولي يمتلك خبرة كبيرة ويعمل بلا توقف
نصائح مهمة للوقاية من حوادث تسرب الغاز في الشتاء
لدينا 3 دفعات مُهملة.. المهن الطبية تكشف عن أزمة جديدة لأطباء الأسنان
دعاء آخر ليلة في رجب مستجاب.. دعوات تفتح لك أبواب الخيرات
آخر ليلة في رجب الآن وللفجر.. بـ9 كلمات قبل النوم يسخر الله لك الأرزاق
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

نهال طايل تحذر: أولادنا ما كبروش.. والأمان الزائف أخطر تهديد لحياتهم

نهال طايل
نهال طايل
محمد البدوي

وجّهت الإعلامية نهال طايل رسالة تحذيرية قوية للأسر المصرية، مؤكدة أن منح الثقة والأمان للأبناء في سن مبكرة؛ يمثل خطرًا حقيقيًا على حياتهم.

وشددت على أن مفهوم “البلوغ” لا يُقاس بالسن، وإنما بقدرة الطفل أو الشاب على حماية نفسه.

قدرة الأطفال على حماية أنفسهم

وقالت نهال طايل، خلال تقديمها برنامج «تفاصيل» المذاع عبر قناة صدى البلد: “أرجوكم، ما ينفعش نثق وندي الأمان ونقول ولادنا كبروا، طب إمتى يا نهال؟، أفضل أقول ولادي ما كبروش؛ لحد ما تكوني حاسة إن ولادك يقدروا يحموا نفسهم، غير كده يبقوا ما كبروش ومحتاجينك”.

وأضافت أن الطالب الجامعي نفسه، قد لا يكون قادرًا على حماية نفسه، موضحة: “الطالب في الجامعة لو ما يقدرش يحمي نفسه؛ يبقى ابنك ما كبرش، وفي بنت في جامعة بسيطة وعلى نياتها وطيبة، لو حد إداها حاجة تاكلها؛ يبقى بنتك ما كبرتش”.

خطورة ترك الأبناء

ولفتت إلى خطورة ترك الأبناء في سن صغيرة يعتمدون على أنفسهم، قائلة: “ما حدش يكلمني عند سن 6 و7 و8 و10 سنين ويقول بنتي كبرت أو ابني كبر، راح درس لوحده ورجع لوحده، لأ.. إحنا في زمن تصفية حسابات مع العيال الصغيرة”.

واقعة مأساوية حديثة

واستشهدت الإعلامية نهال طايل، بواقعة مأساوية حديثة، أكدت أنها تعكس خطورة الإهمال وترك الأطفال دون رقابة، حيث قالت: “لسه كان فيه واقعة صعبة، الأب والأم في الخارج طالع عنيهم في الدنيا، واحدة من ولادهم دخلت تاخد شاور، السخان الغاز انفجر والبيت كله اتدمر، و5 أطفال اتاخدوا جثث.. ليه؟؛ لأن الطفل ما يقدرش يعرف إن فيه ماس كهربائي، ولا إن أنبوبة الغاز مش متركبة صح، وللا فيه تسريب”.

مفهوم الحياة

وأكدت أن مفهوم الحياة لا يقتصر على الأكل والشرب فقط، قائلة: “العيشة مش إني آكل وأشرب وأرجع البيت وخلاص، دي حياة ومسؤولية وحماية وأمان حقيقي لأولادنا”.

نهال طايل الإعلامية نهال طايل تفاصيل الأطفال

