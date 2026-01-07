كل سنة ومصر طبية.. نهال طايل تهنئ الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد

هنأت الإعلامية نهال طايل الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، قائلة: كل سنة وكل اخواتنا بخير.



وأضافت خلال تقديمها برنامج “تفاصيل” المذاع على قناة “صدى البلد 2”، كل سنة ومصر طبية وكلنا عايشين في أمن وأمان وسلام ومحبة، متابعة: كل سنة ونحن دائما يد واحدة.ويتميز القداس بالأجواء الروحية المفعمة بالسلام والمحبة، وسط ترتيل الترانيم الخاصة بالميلاد المجيد ورفع الصلوات المباركة، بينما يواصل المؤمنون المشاركة بحضورهم وتهانيهم بمناسبة العيد.



ووصل، الرئيس عبد الفتاح السيسي كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة لتقديم التهنئة للمسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.



