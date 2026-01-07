إيهاب إمام يشيد بكلمة الرئيس السيسي في عيد الميلاد: تمنع أي محاولات للنيل من وحدة المجتمع

أشاد النائب إيهاب إمام عبدالعزيز، عضو مجلس النواب عن مركز ومدينة بنها وكفر شكر بمحافظة القليوبية، وأمين مساعد حزب مستقبل وطن بالمحافظة، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في تقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد من داخل كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن الكلمة عكست بوضوح عمق التلاحم الوطني وقوة النسيج الواحد للشعب المصري.

وأكد النائب إيهاب إمام في بيان له، أن حرص الرئيس على مشاركة المصريين من الأقباط احتفالاتهم الدينية بشكل سنوي يحمل دلالات وطنية بالغة الأهمية، ويجسد إيمان القيادة السياسية بأن الوحدة الوطنية ممارسة حقيقية وليست مجرد شعارات، مشيرًا إلى أن رسالة الرئيس بأن «كلنا واحد» تمثل تأكيدًا صريحًا على مبدأ المواطنة الكاملة والشراكة في الوطن.

وأوضح عضو مجلس النواب أن خطاب الرئيس تضمن رسائل طمأنة قوية لكافة فئات الشعب المصري، مفادها أن مصر ستظل وطنًا جامعًا لكل أبنائها دون تمييز، قائمًا على المحبة والاحترام المتبادل، وهو ما يعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

ولفت إلى أن تأكيد الرئيس على مفهوم «إحنا» وليس «إحنا وأنتم» يعكس وعيًا عميقًا بخطورة محاولات بث الفرقة والانقسام، ويغلق الباب أمام أي محاولات للنيل من وحدة المجتمع المصري أو التشكيك في تماسكه.

واختتم النائب إيهاب إمام تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت في ترسيخ مفهوم المواطنة الحقيقية من خلال الممارسة الفعلية والتواصل المباشر مع مختلف أطياف الشعب، معتبرًا أن الوحدة الوطنية ستظل صمام الأمان الحقيقي لاستقرار مصر ومستقبلها.