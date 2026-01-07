قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البنك الأهلي يتوصل لاتفاق مع وفاق سطيف للتعاقد مع صلاح بوشامة
200 ميجابكسل.. آبل تكشف سر كاميرا خارقة قد يغير مستقبل الآيفون
رئيس سموحة يتفقد فرع النادي ببرج العرب
الولايات المتحدة تعلن خطة ثلاثية المراحل لفنزويلا وتلمح لتخفيف العقوبات النفطية
قرار رسمي.. هل غداً الخميس 8 يناير إجازة؟
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع جوا دافئًا نهارًا شديد البرودة ليلا
شبهة تلقي رشاوي من إسرائيل.. شكاوى أخلاقية في الولايات المتحدة تطالب بالتحقيق مع مشرعين
الأهلي يواصل تدريباته وأفشة يبدأ المشاركة تدريجيا
ميلانو.. شرطي إيطالي يطلق النار على مصري هاجم فرد شرطة بآلة حادة
ما حكم صلاة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة؟.. الإفتاء تجيب
نيجيريا وكوت ديفوار في صدارة أكثر المنتخبات تأهلا لربع نهائي أمم إفريقيا
الداخلية السورية تعلن إصابة 3 من عناصرها في مدينة حلب
برلمان

إيهاب إمام يشيد بكلمة الرئيس السيسي في عيد الميلاد: تمنع أي محاولات للنيل من وحدة المجتمع

النائب إيهاب إمام عبدالعزيز
النائب إيهاب إمام عبدالعزيز
حسن رضوان

أشاد النائب إيهاب إمام عبدالعزيز، عضو مجلس النواب عن مركز ومدينة بنها وكفر شكر بمحافظة القليوبية، وأمين مساعد حزب مستقبل وطن بالمحافظة، بكلمة  الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في تقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد من داخل كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن الكلمة عكست بوضوح عمق التلاحم الوطني وقوة النسيج الواحد للشعب المصري.

وأكد النائب إيهاب إمام في بيان له، أن حرص الرئيس على مشاركة المصريين من الأقباط احتفالاتهم الدينية بشكل سنوي يحمل دلالات وطنية بالغة الأهمية، ويجسد إيمان القيادة السياسية بأن الوحدة الوطنية ممارسة حقيقية وليست مجرد شعارات، مشيرًا إلى أن رسالة الرئيس بأن «كلنا واحد» تمثل تأكيدًا صريحًا على مبدأ المواطنة الكاملة والشراكة في الوطن.

وأوضح عضو مجلس النواب أن خطاب الرئيس تضمن رسائل طمأنة قوية لكافة فئات الشعب المصري، مفادها أن مصر ستظل وطنًا جامعًا لكل أبنائها دون تمييز، قائمًا على المحبة والاحترام المتبادل، وهو ما يعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

ولفت إلى أن تأكيد الرئيس على مفهوم «إحنا» وليس «إحنا وأنتم» يعكس وعيًا عميقًا بخطورة محاولات بث الفرقة والانقسام، ويغلق الباب أمام أي محاولات للنيل من وحدة المجتمع المصري أو التشكيك في تماسكه.

واختتم النائب إيهاب إمام تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت في ترسيخ مفهوم المواطنة الحقيقية من خلال الممارسة الفعلية والتواصل المباشر مع مختلف أطياف الشعب، معتبرًا أن الوحدة الوطنية ستظل صمام الأمان الحقيقي لاستقرار مصر ومستقبلها.

مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي النائب إيهاب إمام عبدالعزيز عيد الميلاد المجيد

