ترامب: على المكسيك تكثيف جهودها لمكافحة عصابات المخدرات
ترتيب الدوري المصري قبل موقعة الأهلي وسموحة اليوم
وزير الخارجية الأمريكي يؤجل زيارته لإسرائيل وسط استعدادات لهجوم محتمل على إيران
لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب
بتلعب فى الكهربا.. اعترافات المتهمة بالتعدي على طفلتها الصغيرة بالضرب
محافظة القاهرة توضح حقيقة قرار الاستيلاء المؤقت على مدرسة المنيرة الرسمية للغات
بعد نشر صدى البلد.. رفع آثار انقلاب سيارة نقل بطريق بلبيس السلام
الأعذار المبيحة للإفطار في رمضان .. 6 أمور تُبيح عدم الصيام ولا إثم عليك
الصومال تعرض على أمريكا استخدام مطاراتها وموانيها لأغراض عسكرية
حريق كبير في محطة توليد الكهرباء بطهران إثر وقوع انفجار داخل المنشأة
قبل انطلاق المدفع بثوانٍ.. شباب سوهاج يطعمون الصائمين في قلب الزحام
الجرام يقترب من 8000.. الذهب يسجل أعلى أسعار اليوم الإثنين في مصر
محافظات

أسعار منتجات الألبان ومشتقاتها في أسواق الوادي الجديد اليوم

منتجات الألبان ارشيفيه
منتجات الألبان ارشيفيه

شهدت محال ومنتجات الألبان بمراكز ومدن محافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين 23 فبراير 2026، حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، بالتوازي مع وفرة واضحة في المعروض وتنوع العلامات التجارية، ما أتاح أمام المواطنين خيارات متعددة تتناسب مع احتياجاتهم اليومية وإمكاناتهم الشرائية، خاصة مع استمرار الطلب على الألبان باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في الوجبات الغذائية.

أسعار الأجبان

وخلال جولة ميدانية بعدد من منافذ البيع، رُصد استقرار في أسعار الجبن بمختلف أنواعها، حيث تراوح سعر كيلو الجبن الأبيض البلدي ما بين 70 و100 جنيه، وسجل كيلو الجبن القريش من 60 إلى 80 جنيهًا، فيما بلغ سعر كيلو الجبن الرومي ما بين 200 و250 جنيهًا، بينما تراوح سعر الجبن التركي بين 150 و200 جنيه للكيلو.

 أسعار الجبن المطبوخ

أما الجبن المطبوخ، فسجل كيلو الجبن المثلثات من 120 إلى 170 جنيهًا حسب العلامة التجارية، وتراوح سعر كيلو الشيدر بين 150 و220 جنيهًا، فيما بلغ سعر الموتزاريلا ما بين 160 و220 جنيهًا للكيلو، مع زيادة ملحوظة في الطلب عليها للاستخدام المنزلي.

 أسعار اللبن السائب

وفيما يتعلق بأسعار اللبن السائل، تراوح سعر كيلو اللبن البلدي السائب ما بين 15 و23 جنيهًا، بينما سجل اللبن المعبأ أسعارًا تتراوح بين 20 و35 جنيهًا وفقًا للنوع والشركة المنتجة، كما بلغ سعر كيلو اللبن الرايب من 20 إلى 25 جنيهًا، وسجل كيلو الزبادي البلدي ما بين 15 و25 جنيهًا، في حين تراوح سعر عبوة الزبادي الجاهز بين 6 و12 جنيهًا للعلبة حسب الحجم.

 أسعار الزبدة ومشتقات الألبان

أما مشتقات الألبان الدسمة، فقد سجل كيلو القشطة البلدي أسعارًا تراوحت بين 100 و150 جنيهًا، فيما بلغ سعر الزبدة البلدي ما بين 150 و200 جنيه للكيلو، بينما سجلت الزبدة المستوردة أسعارًا تتراوح بين 250 و300 جنيه للكيلو، وسط توافر الكميات داخل الأسواق.

وأكد عدد من التجار أن انتظام توريد الألبان الخام ساهم في الحفاظ على توازن الأسعار، إلى جانب استقرار نسبي في تكاليف التشغيل، ما انعكس على السوق المحلي بحالة من الثبات.

وتواصل الجهات التنفيذية تكثيف حملات التفتيش والرقابة على منافذ بيع الألبان، للتأكد من جودة المنتجات وصلاحيتها، وضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والأسعار المعلنة، بما يعزز ثقة المواطنين ويحافظ على استقرار السوق خلال الفترة المقبلة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد

