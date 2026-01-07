قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

جمال الكشكي: قداس عيد الميلاد يعكس رؤية الدولة الحديثة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
محمد البدوي

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، إن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي قداس عيد الميلاد المجيد منذ عام 2015 أصبح تقليدًا وطنياً راسخًا يعكس التزام الدولة بوحدة المصريين وترسيخ مبدأ المواطنة دون تمييز.

التلاحم والمساواة

وأشار الكشكي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم على قناة dmc إلى أن رسائل الرئيس السنوية في عيد الميلاد تأتي دائمًا صادقة وعميقة، مؤكدًا أن جميع المصريين شركاء في الوطن، وأن هذا التقليد يرسل رسائل طمأنة للداخل والخارج، بأن الدولة تقوم على التلاحم والمساواة.

 رؤية الجمهورية الجديدة

ولفت إلى رمزية إقامة القداس في العاصمة الجديدة، التي تمثل تجمعًا للرموز الدينية والحضارية، وتعكس رؤية الجمهورية الجديدة في بناء دولة مدنية حديثة تقوم على القيم الإنسانية وتقف على مسافة واحدة من الجميع.

وأضاف الكشكي أن الرئيس السيسي يؤكد دائمًا أن قوة مصر تكمن في وحدة شعبها وتماسكه، مؤكدًا أن وعي المواطنين هو الأساس لمواجهة أي تحديات خارجية أو محاولات إثارة الفتن، وأن مصر بلد التكامل الذي يضمن حقوق جميع أبنائه دون استثناء.

