عاجل
200 ميجابكسل.. آبل تكشف سر كاميرا خارقة قد يغير مستقبل الآيفون
رئيس سموحة يتفقد فرع النادي ببرج العرب
الولايات المتحدة تعلن خطة ثلاثية المراحل لفنزويلا وتلمح لتخفيف العقوبات النفطية
قرار رسمي.. هل غداً الخميس 8 يناير إجازة؟
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع جوا دافئًا نهارًا شديد البرودة ليلا
شبهة تلقي رشاوي من إسرائيل.. شكاوى أخلاقية في الولايات المتحدة تطالب بالتحقيق مع مشرعين
الأهلي يواصل تدريباته وأفشة يبدأ المشاركة تدريجيا
ميلانو.. شرطي إيطالي يطلق النار على مصري هاجم فرد شرطة بآلة حادة
ما حكم صلاة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة؟.. الإفتاء تجيب
نيجيريا وكوت ديفوار في صدارة أكثر المنتخبات تأهلا لربع نهائي أمم إفريقيا
الداخلية السورية تعلن إصابة 3 من عناصرها في مدينة حلب
موسكو: انقطاع الاتصال مع ناقلة النفط الروسية مارينيرا عقب صعود القوات الأمريكية على متنها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

مستقبل وطن: رسائل الرئيس السيسي من الكاتدرائية تؤكد تماسك النسيج الوطني ووحدة الصف

حزب مستقبل وطن

أكد المهندس البديوي السيد، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالات عيد الميلاد المجيد بالكاتدرائية تحمل دلالات وطنية عميقة، وتعكس إيمان القيادة السياسية الراسخ بوحدة المصريين وترسيخ قيم المواطنة والتعايش المشترك.

وقال المهندس البديوي السيد، في تصريح صحفي، إن حرص الرئيس السيسي المستمر على مشاركة أقباط مصر احتفالاتهم الدينية؛ يؤكد أن الدولة المصرية تقف على مسافة واحدة من جميع أبنائها، وأن قوة الوطن الحقيقية تكمن في نسيجه الوطني المتماسك الذي يجمع الهلال مع الصليب في إطار واحد.

وأضاف أن تأكيد الرئيس السيسي خلال كلمته على وحدة الصف الوطني وعدم القلق من التحديات؛ يعكس ثقة القيادة السياسية في وعي الشعب المصري وقدرته على تجاوز الأزمات، مشيرًا إلى أن التاريخ أثبت أن المصريين كانوا دائمًا قادرين على إفشال أي محاولات لزرع الفرقة أو بث الفتن.

وأشار الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية إلى أن الرسائل التي بعث بها الرئيس من الكاتدرائية تمثل خارطة طريق للحفاظ على أمن واستقرار الدولة، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات، مؤكدًا أن الاصطفاف الوطني وتماسك الجبهة الداخلية هما صمام الأمان الحقيقي لعبور المرحلة الراهنة.

وشدد المهندس البديوي السيد على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، تواصل ترسيخ أسس الدولة المدنية الحديثة القائمة على المواطنة واحترام التنوع، بما يعزز مناخ الاستقرار ويدعم مسيرة التنمية الشاملة.

ووجه التهنئة لأقباط مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدًا أن وحدة المصريين ستظل نموذجًا فريدًا في التعايش والتسامح، وأن قوة مصر ستبقى نابعة من تلاحم شعبها وتماسك نسيجها الوطني.

الرئيس السيسي السيسي البرلمان النواب مجلس النواب اخبار البرلمان

سعر الدواجن

قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

ناصر صقر

تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء ناصر صقر.. اليوم

حالة الطقس

منخفض جوى قطبى يضرب البلاد فى هذا الموعد.. والأرصاد تحذر

وفاة تشعل السوشيال ميديا

بيتفرجوا على الماتش.. وفاة داخل مستشفى شهير تشعل السوشيال ميديا

رامي عياش شيرين عبد الوهاب

رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب

مباريات اليوم

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7-1-2026 .. والقنوات الناقلة

أحمد فريد

صديق مقرب .. أحمد فريد يكشف تفاصيل طلاق محمد عبد المنصف من فنانة شابة

انفوجراف

انفوجراف.. مصر تسجل أداء سياحيا أعلى من متوسط النمو العالمي

شمول

كيف تغير شبكة المدفوعات الرقمية علاقة الرقابة بالشركات المالية؟

تحول رقمى

من الورق إلى المنصات الذكية.. كيف تعيد الدولة تنظيم التمويل غير المصرفي رقميا؟

بالصور

كنز أحمر على سفرتك.. فوائد البنجر بدون سلق تذهل الأطباء وتغير صحتك في أيام

فوائد البنجر بدون سلق

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

محافظ الشرقية

بمكون واحد.. أكلات اقتصادية تشبع عيلة كاملة بأقل تكلفة

أكلات تشبع عيلة

رد لقاء الخميسي

تجاهلها كان أنسب رد.. لقاء الخميسي تلتزم الصمت بعد جدل زواج محمد عبد المنصف وإعلان زوجته الانفصال

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

