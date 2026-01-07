مستقبل وطن: رسائل الرئيس السيسي من الكاتدرائية تؤكد تماسك النسيج الوطني ووحدة الصف

أكد المهندس البديوي السيد، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالات عيد الميلاد المجيد بالكاتدرائية تحمل دلالات وطنية عميقة، وتعكس إيمان القيادة السياسية الراسخ بوحدة المصريين وترسيخ قيم المواطنة والتعايش المشترك.

وقال المهندس البديوي السيد، في تصريح صحفي، إن حرص الرئيس السيسي المستمر على مشاركة أقباط مصر احتفالاتهم الدينية؛ يؤكد أن الدولة المصرية تقف على مسافة واحدة من جميع أبنائها، وأن قوة الوطن الحقيقية تكمن في نسيجه الوطني المتماسك الذي يجمع الهلال مع الصليب في إطار واحد.

وأضاف أن تأكيد الرئيس السيسي خلال كلمته على وحدة الصف الوطني وعدم القلق من التحديات؛ يعكس ثقة القيادة السياسية في وعي الشعب المصري وقدرته على تجاوز الأزمات، مشيرًا إلى أن التاريخ أثبت أن المصريين كانوا دائمًا قادرين على إفشال أي محاولات لزرع الفرقة أو بث الفتن.

وأشار الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية إلى أن الرسائل التي بعث بها الرئيس من الكاتدرائية تمثل خارطة طريق للحفاظ على أمن واستقرار الدولة، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات، مؤكدًا أن الاصطفاف الوطني وتماسك الجبهة الداخلية هما صمام الأمان الحقيقي لعبور المرحلة الراهنة.

وشدد المهندس البديوي السيد على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، تواصل ترسيخ أسس الدولة المدنية الحديثة القائمة على المواطنة واحترام التنوع، بما يعزز مناخ الاستقرار ويدعم مسيرة التنمية الشاملة.

ووجه التهنئة لأقباط مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدًا أن وحدة المصريين ستظل نموذجًا فريدًا في التعايش والتسامح، وأن قوة مصر ستبقى نابعة من تلاحم شعبها وتماسك نسيجها الوطني.