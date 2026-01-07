محافظ أسوان يكلف رؤساء المراكز والمدن بتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن بتقديم التهنئة للأخوة الأقباط ضمن الأجواء الاحتفالية بمناسبة عيد الميلاد المجيد كلاً فى نطاق مركزه ومدينته .

ويهدف ذلك لنقل رسائل المحبة والود بين جناحى الأمة بمسلميها وأقباطها ، والتأكيد على إعلاء روح التكاتف والتلاحم بين أبناء المجتمع الأسوانى .

عيد الميلاد المجيد

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على أن هذه المناسبة العزيزة تعتبر فرصة لتجديد أواصر روابط المحبة بين الجميع وسط مشاعر الأخوة والتماسك التى تجمع شركاء الوطن على قلب رجل واحد .

داعياً المولى عز وجل أن يديم المودة والرحمة بين أبناء الوطن ، وأن يعيد الأعياد على مصرنا الحبيبة فى خير وسلام فى ظل القيادة الحكيمة والواعية للرئيس عبد الفتاح السيسى .