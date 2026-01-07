محافظ أسوان يوزع كروت تهنئة الرئيس والهدايا على الأطفال بمختلف الكنائس| شاهد

فى أجواء يسودها الود والمحبة، حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، على مشاركة الإخوة الأقباط احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد.

ووزع المحافظ كروت تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى جانب الهدايا على الأطفال، وذلك بمختلف كنائس طوائف الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك والإنجيلية داخل المحافظة.

كما التقط محافظ أسوان الصور التذكارية مع الأطفال، وسط أجواء من البهجة والسعادة عكست روح المشاركة والتلاحم الوطنى التى يتميز بها أبناء المحافظة.

عيد الميلاد المجيد

وأكد الدكتور إسماعيل كمال أن محافظة أسوان تولى اهتماما بتهيئة الأجواء الاحتفالية أمام الإخوة الأقباط خلال الأعياد والمناسبات الدينية من خلال تكثيف أعمال النظافة العامة بمحيط الكنائس، وتعزيز جهود الإنارة والتجميل والتطوير، فضلًا عن إعداد وتجهيز الحدائق والمتنزهات العامة لاستقبال الأسر والاحتفال بالأعياد فى بيئة آمنة وممتعة.

وقال المحافظ إن مشاهد التلاحم المجتمعى التى تشهدها المحافظة في مثل هذه المناسبات تؤكد عمق أواصر المحبة والأخوة بين أبناء الشعب الواحد، وأن المصريين يمثلون نسيجا وطنيا واحدا وتجمعهم قيم التعايش والسلام والعمل المشترك من أجل رفعة وطنهم الغالى مصر.