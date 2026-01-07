إعادة فتح نقطة عبور مؤقتة بالسيل الجديد بعد تدخل محافظ أسوان

فى إستجابة سريعة من اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لمناشدات المواطنين بمنطقة السيل الجديد .

قام المحافظ بإجراء إتصال تليفونى بالمهندس محمد عامر رئيس هيئة سكك حديد مصر من أجل إعادة فتح إحدى نقاط العبور المؤقتة على خطوط السكك الحديدية بجوار مزلقان السيل القديم لتحقيق السيولة لحركة المشاة بين الجانبين الشرقى والغربى وذلك بعد قيام المنطقة الجنوبية للسكك الحديدية بغلق هذه النقاط ، على أن يتم غلقها عقب إنشاء كوبرى للمشاه بنفس المنطقة .

ولفت المحافظ بأنه تم التنسيق مع الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل لأهمية إنشاء هذا الكوبرى للحد من الحوادث المتكررة ، وبما ينعكس فى خدمة أهالى مناطق كيما ، وعزب كيما ، والسيل الجديد ، والسيل الريفى ، والشيخ هارون وذلك فى إطار الحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم ، وتحقيق السيولة المرورية، وتسهيل حركة المشاة بين شرق وغرب خطوط السكك الحديدية .

وأشار محافظ أسوان إلى أنه يتم تنفيذ هذا المشروعات الحيوية يأتى أيضاً فى ظل التعاون المثمر والبناء مع شركة كيما وهيئة السكك الحديدية ، ويتم حالياً الإعتماد فى الجانب الغربى على كوبرى السيل الجديد للإتجاهات المؤدية إلى كيما وعزب كيما والصداقة الجديدة والشلال .