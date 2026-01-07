وحدة وطنية حقيقية على أرض بلاد الذهب.. محافظ أسوان يهنئ الأقباط بعيد الميلاد

شهدت محافظة أسوان إحتفالات عيد الميلاد المجيد فى أجواء وطنية مليئة بالمحبة والتآخى حيث توافد المسلمون لتهنئة إخوتهم الأقباط بمختلف الكنائس التابعة لطوائف الأرثوذكس والإنجيلية والكاثوليك فى صورة حضارية تعكس عمق الوحدة الوطنية التى يتميز بها المجتمع الأسوانى .

وتقدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جموع المهنئين ، يرافقه المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، إلى جانب القيادات التنفيذية ، فضلاً عن قيادات الأوقاف والأزهر الشريف .

وكان فى إستقبال محافظ أسوان والوفد المرافق له بمقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس نيافة الأنبا بيشوى أسقف أسوان وتوابعها ، وعدد من القساوسة والكهنة ، الذين أعربوا عن بالغ شكرهم وتقديرهم للمحافظ لحرصه الدائم على مشاركتهم الإحتفال وتقديم التهانى فى المناسبات الدينية والوطنية بما يعكس روح المحبة والتلاحم بين أبناء الوطن الواحد .

وعقب ذلك توجه محافظ أسوان ومرافقوه لتهنئة طائفة الأقباط الإنجليين حيث كان فى إستقبالهم راعى الكنيسة القس وائل جرجس.

عيد الميلاد المجيد

ثم إستكمل المحافظ جولته بتهنئة الأقباط الكاثوليك ، وكان فى إستقباله راعى الكنيسة القمص أنطونيوس ذكرى ، وعدد من القساوسة والكهنة .

وخلال جولته الميدانية بالكنائس قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال خالص تهانيه القلبية للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأكد المحافظ على أن المصريين تجمعهم أواصر المحبة والأخوة ، وأنهم نسيج واحد وكتلة متماسكة ، وهو النهج الذى يرسخه دائماً الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كل المناسبات فى تقليد رائد أثناء تقديمه للتهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بكاتدرائية ميلاد السيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة ، ويتجسد بوضوح داخل المجتمع الأسوانى بمسلميه ومسيحيه.

وأشار محافظ أسوان إلى أن مثل هذه المناسبات تعكس قوة وترابط المجتمع المصرى ، وتؤكد على أن أسوان ستظل نموذجاً مشرفاً للتعايش المشترك والوحدة الوطنية الحقيقية على أرض بلاد الذهب .