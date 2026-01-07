قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة برشلونة وأتليتك بلباو في كأس السوبر الإسباني.. والقنوات الناقلة
الداخلية: اتخاذ الإجراءات تجاه شخص إدعى تعطل أجهزة الرقمنة ببعض الوزارات
رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب
الراجل مات.. القبض على سائق ميكروباص صدم شخصا بالقاهرة
تغريم الشيخ صلاح التيجاني 20 ألف جنيه لاتهامه بنشر فيديوهات مسيئة
الصحة في غزة تحذر: نقص المستهلكات المخبرية بلغ مرحلة كارثية
إصابة صاحب مصحة لعلاج الإدمان برصاصة في ظروف غامضة بأكتوبر
وصول أعضاء من المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الرياض لعقد اجتماعات تهدئة
سوريا.. تمديد تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار حلب حتى الخميس
قسد تستهدف بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة أحياء حلب
لافروف: السياسيون الأوروبيون المعادون لروسيا محكوم عليهم بالفشل
أمين عمر يقود مباراة المغرب والكاميرون في كأس أمم إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادي بمستقبل وطن: كلمة الرئيس السيسي بالكاتدرائية تجديد للعهد الوطني

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة وتهنئته لقداسة البابا تواضروس الثاني والإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، حملت رسائل وطنية عميقة تؤكد أن الدولة المصرية تقوم على مبدأ الشراكة الكاملة بين جميع أبنائها دون تمييز.

وأضاف الحبال، في تصريحات صحفية له، أن كلمة الرئيس عكست إدراكًا واعيًا لطبيعة المرحلة الراهنة، ورسخت أن وحدة المصريين ليست مجرد شعار يُرفع في المناسبات، وإنما منهج عمل وسياسة ثابتة تتبناها الدولة، باعتبارها خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، لافتًا إلى أن القيادة السياسية تنظر إلى ملف المواطنة باعتباره أحد ركائز الأمن القومي والاستقرار المجتمعي.

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن إلى أن حديث الرئيس عن صمود الدولة المصرية منذ عام 2015، وقدرتها على تجاوز ظروف بالغة الصعوبة بفضل وعي الشعب وتماسكه، يحمل رسالة طمأنة وثقة في قدرة المصريين على حماية وطنهم والحفاظ على استقراره، مؤكدًا أن هذه الرسائل تعزز الشعور بالانتماء وترسخ مفهوم أن مصر وطن واحد يتسع للجميع.

وأكد الحبال أن كلمة الرئيس بالكاتدرائية أعادت التأكيد على أن قوة الدولة المصرية تنبع من وحدتها الداخلية، ومن قدرتها على إدارة التنوع الديني والثقافي بروح من الاحترام والتعايش، مشيرًا إلى أن الرئيس منذ توليه المسؤولية حرص على التأكيد في أكثر من مناسبة على أن بناء الأوطان لا يتحقق إلا بتكاتف جميع أبنائها.

ولفت إلى أن دعوة الرئيس لعدم الانسياق وراء القلق أو الخوف، والتطلع لأن يكون عام 2026 عامًا للفرص والعمل والإنجاز، تمثل دعوة مباشرة لتعزيز الثقة وبث روح الأمل بين المواطنين، مؤكدًا أن استمرار هذا النهج الوطني الجامع هو الضمان الحقيقي لعبور التحديات وبناء مستقبل أكثر استقرارًا وأمانًا.

السيسي الرئيس السيسي البرلمان النواب مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

سعر الدواجن

قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح

ناصر صقر

تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء ناصر صقر.. اليوم

وفاة تشعل السوشيال ميديا

بيتفرجوا على الماتش.. وفاة داخل مستشفى شهير تشعل السوشيال ميديا

ضربات التحالف العربي

«التحالف العربي» يُنفّذ ضربة استباقية على المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن

مصطفى محمد

مدرب الفراعنة السابق: أتمنى تعديل طريقة لعب مصر أمام كوت ديفوار.. ومصطفى محمد سيكون عنصرًا مهمًا

مباريات اليوم

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7-1-2026 .. والقنوات الناقلة

أحمد فريد

صديق مقرب .. أحمد فريد يكشف تفاصيل طلاق محمد عبد المنصف من فنانة شابة

ترشيحاتنا

لفة عربية

مركز أبوظبي للغة العربية يوقع مذكرة تفاهم استراتيجية مع وزارة الاقتصاد والسياحة

بعد 19 عامًا من الزواج.. نيكول كيدمان وكيث أوربان يعلنان الطلاق رسميًا

بعد 19 عاما من الزواج.. نيكول كيدمان وكيث أوربان يعلنان الطلاق رسميا

شيري عبد الحميد

ثلاثي كوميدي جديد.. شيري عبد الحميد مع مي كساب وأحمد فتحي في مؤلف ومخرج وحرامي

بالصور

كنز أحمر على سفرتك.. فوائد البنجر بدون سلق تذهل الأطباء وتغير صحتك في أيام

فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بمكون واحد.. أكلات اقتصادية تشبع عيلة كاملة بأقل تكلفة

أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة

فيديو

رد لقاء الخميسي

تجاهلها كان أنسب رد.. لقاء الخميسي تلتزم الصمت بعد جدل زواج محمد عبد المنصف وإعلان زوجته الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

المزيد