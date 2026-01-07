ادفع أنستاباي.. الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر يناير والسداد

بدأت شركة الكهرباء تحصيل فاتورة الكهرباء شهر يناير ، حيث ارتفعت معدلات البحث عن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أونلاين وطرق سداد الفاتورة من المنزل بخطوات سهلة من خلال هاتفك .

وتأتي خدمة الاستعلام عن فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية ضمن الخدمات الإلكترونية وخطة التحول الرقمي التي تقدمها وزارة الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر، إلى المواطنين.





الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أونلاين



يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أون لاين من خلال الخطوات التالية:

– الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

– اضغط على قسم الخدمات.

– اضغط على خانة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.

– كتابة البيانات الخاصة بالمشترك للتأكد منها الاسم بالكامل – المحافظة التابع لها العميل- الرقم القومي المكون من 14 رقما- رقم العداد المكون من 10 أرقام.

– راجع البيانات جيدًا واضغط على زر الاستعلام.





طرق دفع فاتورة الكهرباء لشهر يناير 2026

بعد الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، يمكن للمواطنين سداد قيمة الفاتورة إلكترونيًا بسهولة منخلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، حيث يتم اختيار خدمة دفع الفاتورة، ثم إدخالبيانات العداد وكود السداد الإلكتروني المدون على إيصال الكهرباء، وبعد إرسال الطلب والتأكدمن صحة البيانات، يتم اختيار وسيلة الدفع المناسبة وإتمام عملية السداد بنجاح.

استعلام فاتورة الكهرباء





خطوات دفع فاتورة الكهرباء شهر يناير أونلاين

- تسجيل الدخول على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من خلال الضغط هنــــــا.

- اختيار أيقونة «دفع الفاتورة».

- بعد ذلك ادخل بيانات العداد: «رقم العداد، وكود السداد الإلكتروني المدون على إيصال الكهرباء».

- الضغط على إرسال الطلب.

- بعد التأكد من الكود اضغط على أيقونة «تأكيد».

- اختيار طريقة السداد المناسبة.

دفع فاتورة الكهرباء يناير 2026







خطوات سداد فاتورة الكهرباء عبر إنستا باي

لسداد فاتورة الكهرباء باستخدام تطبيق إنستا باي، يمكن اتباع الخطوات التالية:

فتح تطبيق إنستا باي: قم بتشغيل التطبيق على هاتفك المحمول. تسجيل الدخول: أدخل بيانات الدخول الخاصة بحسابك في التطبيق. اختيار "دفع الفواتير": من القائمة الرئيسية، اختر خيار "دفع الفواتير". تحديد نوع الخدمة: اختر "فواتير الكهرباء" من بين الخيارات المتاحة. اختيار مزود الخدمة: حدد اسم شركة الكهرباء التابع لها العداد الخاص بك. إدخال رقم المشترك: أدخل رقم المشترك أو رقم العداد المكون من 10 أرقام. عرض قيمة الفاتورة: سيظهر لك قيمة الفاتورة المستحقة. تأكيد الدفع: اضغط على "دفع" وأدخل الرقم السري (IPN PIN) المكون من 6 أرقامالخاص بك لتأكيد وإتمام العملية. استلام تأكيد: ستتلقى إشعارًا فوريًا داخل التطبيق وعلى هاتفك المحمول بتأكيد سدادالفاتورة بنجاح.

شكوى وزارة الكهرباء

يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يناير من خلال الهاتف، عن طريق تطبيق شكاوى الكهرباء أضغط هنا والذى يتيح بعض الخدمات للعملاء والمواطنين، حيث يقوم العميل بتحديد الجهة (شركة النقل أو التوزيع)، ويتم الرد على الشكاوى فى أسرع وقت، بالإضافة إلى إدخال رقم الهاتف الذى سيتم التواصل معك من خلاله.

وحال كانت الشكوى تتعلق بـ فاتورة الكهرباء ، يتم تصوير الفاتورة المقدم شكوى بشأنها، لرفعها على التطبيق، إلى جانب تصوير عداد الكهرباء (اختياري)، وبعد ذلك تظهر لك رسالة تفيد بأن شكوتك تم استلامها، وجار العمل على حلها.