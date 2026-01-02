برقم العداد.. خطوات الاستعلام ودفع أول فاتورة للكهرباء للعام الجديد يناير 2026

ارتفعت معدلات البحث في الأيام الأخيرة، بالتزامن مع بدء شهر يناير 2026، عن خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر يناير 2026 برقم العداد، من أجل دفع الفواتير، تجنبًا لفرض أي غرامات مالية من جانب الشركة.

خطوات الاستعلام عن فاتورة كهرباء يناير 2026

كشفت الشركة القابضة للكهرباء، عبر منشور على صفحتها الرسمية على «فيسبوك» عن 7 خطوات للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة شهر يناير 2026 برقم العداد كالتالي:

ـ تسجيل الدخول على موقع الشركة القابضة للكهرباء من خلال الضغط هنــــــــا.

ـ اختيار أيقونة «خدمات».

ـ الضغط على أيقونة «الاستعلام عن الفاتورة الشهرية».

ـ بعد ذلك يلزم كتابة بيانات صاحب العداد المتعاقد مع الشركة.

ـ ثم كتابة رقم العداد وتحديد مكان تركيبه.

ـ سجل قراءة العداد المكونة من 10 أرقام.

ـ الضغط على أيقونة «الاستعلام».

ـ وفي النهاية، تظهر قيمة فاتورة كهرباء.

خطوات دفع فاتورة الكهرباء شهر يناير

ـ تسجيل الدخول على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من خلال الضغط هنــــــا.

ـ اختيار أيقونة «دفع الفاتورة».

ـ بعد ذلك ادخل بيانات العداد: «رقم العداد، وكود السداد الإلكتروني المدون على إيصال الكهرباء».

ـ الضغط على إرسال الطلب.

ـ بعد التأكد من الكود اضغط على أيقونة «تأكيد».

ـ اختيار طريقة السداد المناسبة.

أماكن سداد فاتورة الكهرباء

وتتعدد الأماكن التي يمكن من خلال سداد فاتورة الكهرباء شهر يناير، وهي: «مكاتب البريد، ممكن، وقتي، تمام، سداد، ضامن، البنك الزراعي، مصاري، Bee، أمان».

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد

ـ الدخول على موقع وزارة الكهرباء من هـــنـــــا.

ـ اضغط على أيقونة «الخدمات».

ـ اختار «الاستعلام عن الفواتير».

ـ اختار الشركة التي تتبعها من شركات الكهرباء.

ـ كتابة بيانات المطلوبة بالتفصيل.

ـ ادخل قراءة العداد.

ـ ادخل الكود الخاص بك.

ـ اضغط على أيقونة «استعلام».

ـ ظهور الرسوم المقرر دفعها.

دفع فاتورة الكهرباء يناير2026 الكترونيا

أتاحت الشركة القابضة للكهرباء، إمكانية دفع الفاتورة الكترونيًا، حيث يمكنك دفع فاتورة الكهرباء من خلال الآتي:

ـ الدخول إلى موقع الشركة القابضة للكهرباء والطاقة المتجددة.

ـ الضغط على أيقونة «الدفع الإلكتروني».

ـ اختيار «الدفع عن طريق الفيزا أو الماستر كارد».

ـ إدخال رقم الفاتورة في الخانة المخصصة لذلك.

ـ إدخال البيانات الخاصة ببطاقتك الائتمانية.

ـ إدخال رقم البطاقة وتاريخ انتهاء الصلاحية ورمز التحقق.

ـ الضغط على زر «دفع»، وسوف تظهر لك رسالة تفيد بنجاح عملية الدفع، الكتروني.