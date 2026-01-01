قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر يناير 2026.. والدفع أونلاين

رشا عوني

مع أول يوم في العام الجديد، يبحث المواطنون عن طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر يناير2026 ، حيث تتيح الشركة القابضة للكهرباء خدمات الاستعلام اليكترونياً وكذلك يمكنك دفع فاتورة الكهرباء بالفيزا أونلاين من خلال هاتفك في دقائق.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر يناير2026

كشفت الشركة القابضة للكهرباء، عبر منشور على صفحتها الرسمية على «فيسبوك» عن 7 خطوات للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة شهر يناير 2026 برقم العداد كالتالي:
 

- الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

- الضغط على قسم الخدمات.

- الضغط على خانة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.

-كتابة رقم العداد المكون من 10 أرقام

- كتابة البيانات الخاصة به للتأكد منها «العنوان بالكامل - المحافظة» التابع لها العميل.

- تدوين الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

- كتابة رقم العداد المكون من 10 أرقام.

- الضغط على زر الاستعلام.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

خطوات دفع فاتورة الكهرباء شهر يناير

- تسجيل الدخول على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من خلال الضغط هنــــــا.

- اختيار أيقونة «دفع الفاتورة».

- بعد ذلك ادخل بيانات العداد: «رقم العداد، وكود السداد الإلكتروني المدون على إيصال الكهرباء».

- الضغط على إرسال الطلب.

- بعد التأكد من الكود اضغط على أيقونة «تأكيد».

- اختيار طريقة السداد المناسبة.

الاستعلام عن فاتروة الكهرباء برقم العداد

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد


- الدخول على موقع وزارة الكهرباء من هنا

- اضغط على أيقونة «الخدمات».

- اختار «الاستعلام عن الفواتير».

- اختار الشركة التي تتبعها من شركات الكهرباء.

- كتابة بيانات المطلوبة بالتفصيل.

- ادخل قراءة العداد.

- ادخل الكود الخاص بك.

- اضغط على أيقونة «استعلام».

- ظهور الرسوم المقرر دفعها.

دفع فاتورة الكهرباء يناير2026 الكترونيا 

 

قامت الشركة القابضة للكهرباء بإتاحة إمكانية دفع الفاتورة الكترونيًا، حيث يمكنك دفع فاتورة الكهرباء من خلال الآتي:

=الدخول إلى موقع الشركة القابضة للكهرباء والطاقة المتجددة.
=قم بالضغط على أيقونة «الدفع الإلكتروني».
=قم باختيار «الدفع عن طريق الفيزا أو الماستر كارد».
=قم بإدخال رقم الفاتورة في الخانة المخصصة لذلك.
=قم بإدخال البيانات الخاصة ببطاقتك الائتمانية.
=قم بإدخال رقم البطاقة وتاريخ انتهاء الصلاحية ورمز التحقق.
=والآن قم بالضغط على زر «دفع»، وسوف تظهر لك رسالة تفيد بنجاح عملية الدفع، الكتروني.

