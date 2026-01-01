يغفله الكثير .. سبب نفاذ رصيد عداد الكهرباء سريعا

يتساءل بعض مستخدمي عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع عن سبب نفاذ رصيد العداد سريعا بسبب دخولهم في شريحة أعلى.

كشف جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، أن سبب نفاد شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع سريعا غير تشغيل الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك المرتفع باستمرار سبب آخر يغفل عنه البعض وهو عدم ضبط التاريخ والوقت فى عداد الكهرباء.



ونوه الجهاز بأن عدم ضبط التاريخ فى بعض الأحيان يكون نتيجة تعمد البعض عدم ضبطه، ظنا منهم مساهمته في ترشيد شحن الكهرباء أو تجاهل الضبط، معتقدا أنه قد يتغير من تلقاء نفسه مع انقطاع الكهرباء.

كما أن عدم ضبط التاريخ يتسبب بالخطأ في رفع شريحة الاستهلاك، وبالتالي يؤثر على رصيد الكهرباء، لأن حساب الشرائح يجب أن يبدأ وينتهي حسب أول وآخر يوم في الشهر، فاذا كان التاريخ غير صحيح فسيؤثر على العداد، علما بأن تدارك الخطأ وإعادة ضبط التاريخ، لا بد أن يكون مع أول الشهر.



ولكن هذا السبب لايؤثر فى العدادات الكودية الجديدة والتى تم تركيبها بعد 27 أغسطس حيث يتم حسابه بشريحة موحدة وهى 2,14 قرش وبالتالى فضبط الوقت والتاريخ من عدمه لاعلاقة له بالرصيد .



نصائح للتعامل مع العداد مسبق الدفع



عدم التلاعب نهائيا في غطاء العداد كي لا يفصل العداد، إذ يتم تحرير محضر تلاعب بالعداد للمشترك.



التأكد من وجود رصيد كافِ حتى لا تنقطع الكهرباء فجأة.



يعطي العداد إنذارات حالة وصول الرصيد لـ10 جنيهات، إذ تعطي لمبة الرصيد لون «أحمر» وتعطي إنذارا آخر حال انقطعت الكهرباء، ويتم وضع الكارت في العداد دون شحن ليعمل حتى الشحن.



يفضل توفير الطاقة قدر المستطاع آخر أسبوع في الشهر وذلك لأن المستخدم يكون على أعلى شريحة.



يتسبب الانتقال من شريحة إلى شريحة في خصم مبلغ من الرصيد حسب الشريحة التي تم الوصول إليها.



عدم تشغيل العداد نهائيًا، وحال عدم وجود أحمال يتم خصم 9 جنيهات من الرصيد.



يجب التأكد جيدًا من ضبط الوقت والتاريخ عند شحن الكارت.



تكون طريقة حساب أسعار الكهرباء للعداد الكارت المسبق الدفع هي نفس طريقة العدادات القديمة.



حال فشل شحن الكارت، يفضل الذهاب لشحنه من شركة الكهرباء لتفعيله، وحال تلف الكارت يتم تغييره من الشركة بـ85 جنيهًا.



حال ضياع الكارت يتم الاحتفاظ بقيمة الشحنة الموجودة به في ذاكرة العداد برقمها وقيمتها، وحال ضياع الكارت وعليه شحنة لم تُفرغ بالعداد، ويتم استخراج كارت وعند برمجته تسجّل كل بياناتك وكذلك عمليات الشحن بأرقامها وقيمتها، وعند تركيب الكارت بالعداد، وإذا وجدت ذاكرة العداد عملية لم تُفرغ يتم استقبالها بالعداد وتُنفذ فورًا.



حال فصل العداد إنذار والكارت غير موجود بجانب العداد، يمكن أن يقوم أي شخص المنزل بإدخال بطاقة رقم قومي أو فيزا بنك في العداد فيعود التيار الكهربائي فورًا حتى عودتك بالكارت