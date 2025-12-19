قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كأس عاصمة مصر| بتروجيت يتقدم على الإسماعيلي بهدف نظيف في الشوط الأول
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مواجهة غزل المحلة وفاركو بكأس عاصمة مصر
رصاصة طائشة تحصد روح طبيب قنا| ماذا حدث للدكتور أبو الحسن رجب؟.. وأصدقائه: عانى 45 يوما من الإصابة.. ورحيله وجع قلوبنا
بالاسم من المنزل.. خطوات الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر ديسمبر 2025
يوتيوب متوقف وجوجل خارج الخدمة.. عطل Cloudflare يضرب أشهر المواقع
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة سيلة الظهر في محافظة جنين
من فخ التريند إلى قفص الاتهام .. قصة والدة شيماء جمال بعد القبض عليها
وزير الخارجية: مصر حريصة على تعزيز التعاون الاستثماري وزيادة التبادل التجاري مع زيمبابوي
جوتيريش: نحتاج إلى وقف إطلاق نار مستدام في غزة
إصابة قوية تبعد حارس باريس سان جيرمان عن الفريق الفترة المقبلة
شهيد الواجب مات برصاصة طائشة أثناء عمله.. وزير الصحة ينعى طبيب قنا
الزعل بيكسر القلب | تحذير عاجل من جمال شعبان في هذا الشأن .. فيديو
بالاسم من المنزل.. خطوات الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر ديسمبر 2025

خالد يوسف

ارتفعت معدلات البحث في الأيام الأخيرة الماضية، عن خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر ديسمبر برقم العداد، بالتزامن مع قرب انتهاء شهر ديسمبر، من أجل دفع الفواتير، تجنبًا لفرض أي غرامات مالية من جانب الشركة.

تجنب غرامة  7% لتأخر الفاتورة 

تتيح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة فى شركات توزيع الكهرباء، فترة سماح للمشترك قبل تطبيق غرامة تأخير 7% فى حالة تأخر السداد لأكثر من 30 يوما، ويعتبر نهاية الشهر الحالى آخر موعد لسداد فاتورة استهلاك شهر نوفمبر التى يتم تحصيلها فى ديسمبر.

كما تتيح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة  للمواطنين إمكانية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أونلاين عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، عبر إدخال رقم العداد (10 أرقام) والبيانات المطلوبة، كما وفّرت الوزارة وسائل متعددة لسداد الفاتورة بدون الانتظار لمحصل مثل الموقع الرسمى، محفظات البنوك، ومنصّات الدفع الإلكترونى مثل فوري.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر ديسمبر ٢٠٢٥

- تسجيل الدخول على موقع الشركة القابضة للكهرباء من خلال الضغط هنــــــــا.

- اختيار أيقونة «خدمات».

- الضغط على أيقونة «الاستعلام عن الفاتورة الشهرية».

- بعد ذلك يلزم كتابة بيانات صاحب العداد المتعاقد مع الشركة.

- ثم كتابة رقم العداد وتحديد مكان تركيبه.

- سجل قراءة العداد المكونة من 10 أرقام.

- الضغط على أيقونة «الاستعلام».

- وفي النهاية، تظهر قيمة فاتورة كهرباء.

خطوات دفع فاتورة الكهرباء شهر ديسمبر

- تسجيل الدخول على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من خلال الضغط هنــــــا.

- اختيار أيقونة «دفع الفاتورة».

- بعد ذلك ادخل بيانات العداد: «رقم العداد، وكود السداد الإلكتروني المدون على إيصال الكهرباء».

- الضغط على إرسال الطلب.

- بعد التأكد من الكود اضغط على أيقونة «تأكيد».

- اختيار طريقة السداد المناسبة

أماكن سداد فاتورة الكهرباء

تتعدد الأماكن التي يمكن من خلال سداد فاتورة الكهرباء شهر ديسمبر، وهي: «مكاتب البريد، ممكن، وقتي، تمام، سداد، ضامن، البنك الزراعي، مصاري، Bee، أمان».

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد

- الدخول على موقع وزارة الكهرباء من هنا.

- اضغط على أيقونة «الخدمات».

- اختار «الاستعلام عن الفواتير».

- اختار الشركة التي تتبعها من شركات الكهرباء.

- كتابة كافة البيانات المطلوبة بالتفصيل.

- ادخل قراءة العداد الخاص بك.

- ادخل الكود الخاص بك.

- اضغط على أيقونة «استعلام».

- ظهور الرسوم المقرر دفعها. 

طرق سداد فواتير كهرباء ديسمبر

يمكن تجنب هذه الغرامة من خلال السداد الإلكترونى بهذه الطريقة: 

- تطبيق "وزارة الكهرباء" على الهاتف المحمول: يتيح التطبيق معرفة الاستهلاك الشهرى وسداد الفواتير إلكترونيًا.

- خدمات فورى – أمان – مصارى – بى – ممكن – ضامن – سداد – تمام – البنك الزراعى وغيرها من منافذ الدفع الإلكترونى المعتمدة.

- خدمة المحافظ الإلكترونية للبنوك وشركات الاتصالات، والتى تتيح السداد بضغطة زر.

- ماكينات الصراف الآلى (ATM) التابعة للبنوك المشاركة فى الخدمة.

بالاسم فقط من المنزل خطوات الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر ديسمبر فاتورة كهرباء شهر ديسمبر 2025 غرامات مالية دفع الفواتير

عداد الكهرباء

باقي 11يوم.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

والدة شيماء جمال

كنت بهددهم بس.. القبض على والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بالطالبية

والدة شيماء جمال السيدة ماجدة الحشاش

إخلاء سبيل والدة شيماء جمال وترحيلها لمطروح.. القصة الكاملة للقبض على ماجدة الحشاش

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 19-12-2025

كأس عاصمة مصر

مواعيد مباريات اليوم الجمعة في ثاني جولات كأس عاصمة مصر

سعر الذهب

سعر أشهر عيار 21 اليوم 19-12-2025

الاهلي

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم في كأس عاصمة مصر 2025-2026

حالة الطقس

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة.. استعدوا للبرودة والشبورة

سونيا الحبال

سونيا الحبال: لو مش هتقدر تدهن حيطان البيت اغسلها لهذا السبب

الجيش السوداني

اشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع في كردفان

التغير المناخي

استشاري التغير المناخي: شح المياه عالميا تحد كبير لدول الشرق الأوسط

مصر تستضيف وفدا رفيع المستوى من منظمات الطيران الدولية.. صور

شركة سيارات نستبدل 20% من موظفيها بالذكاء الاصطناعي بعد تسريحهم

من الوش للكعبين.. روتين العناية في الشتاء من هاني الناظر

مادة تستخدمها النساء في التجميل تمنع الزهايمر.. تفاصيل

عفاف شعيب

في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

