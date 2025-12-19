بالاسم من المنزل.. خطوات الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر ديسمبر 2025

ارتفعت معدلات البحث في الأيام الأخيرة الماضية، عن خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر ديسمبر برقم العداد، بالتزامن مع قرب انتهاء شهر ديسمبر، من أجل دفع الفواتير، تجنبًا لفرض أي غرامات مالية من جانب الشركة.

تجنب غرامة 7% لتأخر الفاتورة

تتيح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة فى شركات توزيع الكهرباء، فترة سماح للمشترك قبل تطبيق غرامة تأخير 7% فى حالة تأخر السداد لأكثر من 30 يوما، ويعتبر نهاية الشهر الحالى آخر موعد لسداد فاتورة استهلاك شهر نوفمبر التى يتم تحصيلها فى ديسمبر.

كما تتيح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للمواطنين إمكانية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أونلاين عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، عبر إدخال رقم العداد (10 أرقام) والبيانات المطلوبة، كما وفّرت الوزارة وسائل متعددة لسداد الفاتورة بدون الانتظار لمحصل مثل الموقع الرسمى، محفظات البنوك، ومنصّات الدفع الإلكترونى مثل فوري.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر ديسمبر ٢٠٢٥

- تسجيل الدخول على موقع الشركة القابضة للكهرباء من خلال الضغط هنــــــــا.

- اختيار أيقونة «خدمات».

- الضغط على أيقونة «الاستعلام عن الفاتورة الشهرية».

- بعد ذلك يلزم كتابة بيانات صاحب العداد المتعاقد مع الشركة.

- ثم كتابة رقم العداد وتحديد مكان تركيبه.

- سجل قراءة العداد المكونة من 10 أرقام.

- الضغط على أيقونة «الاستعلام».

- وفي النهاية، تظهر قيمة فاتورة كهرباء.

خطوات دفع فاتورة الكهرباء شهر ديسمبر

- تسجيل الدخول على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من خلال الضغط هنــــــا.

- اختيار أيقونة «دفع الفاتورة».

- بعد ذلك ادخل بيانات العداد: «رقم العداد، وكود السداد الإلكتروني المدون على إيصال الكهرباء».

- الضغط على إرسال الطلب.

- بعد التأكد من الكود اضغط على أيقونة «تأكيد».

- اختيار طريقة السداد المناسبة

أماكن سداد فاتورة الكهرباء

تتعدد الأماكن التي يمكن من خلال سداد فاتورة الكهرباء شهر ديسمبر، وهي: «مكاتب البريد، ممكن، وقتي، تمام، سداد، ضامن، البنك الزراعي، مصاري، Bee، أمان».

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد

- الدخول على موقع وزارة الكهرباء من هنا.

- اضغط على أيقونة «الخدمات».

- اختار «الاستعلام عن الفواتير».

- اختار الشركة التي تتبعها من شركات الكهرباء.

- كتابة كافة البيانات المطلوبة بالتفصيل.

- ادخل قراءة العداد الخاص بك.

- ادخل الكود الخاص بك.

- اضغط على أيقونة «استعلام».

- ظهور الرسوم المقرر دفعها.

طرق سداد فواتير كهرباء ديسمبر

يمكن تجنب هذه الغرامة من خلال السداد الإلكترونى بهذه الطريقة:

- تطبيق "وزارة الكهرباء" على الهاتف المحمول: يتيح التطبيق معرفة الاستهلاك الشهرى وسداد الفواتير إلكترونيًا.

- خدمات فورى – أمان – مصارى – بى – ممكن – ضامن – سداد – تمام – البنك الزراعى وغيرها من منافذ الدفع الإلكترونى المعتمدة.

- خدمة المحافظ الإلكترونية للبنوك وشركات الاتصالات، والتى تتيح السداد بضغطة زر.

- ماكينات الصراف الآلى (ATM) التابعة للبنوك المشاركة فى الخدمة.