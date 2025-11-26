قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بـ 85 جنيهًا .. رجّع كارت شحن عداد الكهرباء المفقود بهذه الطريقة
أسعار الذهب اليوم .. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن
كيفية الاستعلام واستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2025
اطمن بنفسك .. خطوات مراجعة فاتورة الكهرباء الشهرية بنفسك
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمُترشحين
«الشناوي» و«جراديشار» أبرزهم .. غياب 7 لاعبين عن الأهلي أمام الجيش الملكي المغربي
3 أجهزة في منزلك تسرق الكهرباء .. اعرفها
«دلياني»: المجتمع الإسرائيلي يُربّي أجيالاً ترى الفلسطيني مادة للإبادة
30 سلعة مُخفضة.. قائمة أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2025
إعارة مع أحقية الشراء وجنسية أمريكية .. تفاصيل عرض إمام عاشور
«القومي للمرأة» يشيد بـ«النيابة الإدارية» و«قضايا الدولة» في إشراف انتخابات النواب
دعاء الصباح لتيسير الرزق.. لا تغفل عن دعوة تجلب لك الخير كله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اطمن بنفسك .. خطوات مراجعة فاتورة الكهرباء الشهرية بنفسك

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء

اتخذت وزارة الكهرباء والطاقة المُتجدّدة العديد من الإجراءات للقضاء على شكاوى أخطاء فاتورة الكهرباء، منها التعاقد مع شركة شعاع لقراءة العدادات واتباع نظام القراءة الموحد، مما قضى بشكل كبير على أخطاء فاتورة الكهرباء ولكن قد تكون هناك أخطاء بسيطة ناتجة عن خطأ بشري أو تقني.

وأوضح مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه يتم مراجعة جميع الفواتير قبل إصدارها وتوزيعها على المواطنين عدة مرات، للتأكد من أن فاتورة الكهرباء الصادرة صحيحة، وتعبر عن الاستهلاك الفعلي، مشيرا الى من الوارد وجود خطأ فى فاتورة الكهرباء لبعض المواطنين الذين لم يتعاملوا وفق التطبيقات الجديدة التي طورتها الحكومة للحد من شكاوى المواطنين حول فاتورة الكهرباء غير الصحيحة، وأيضا لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة.

ويستعرض “صدى البلد” لقرائه طرقًا يمكن أن يتبعها المواطن ، تمكنه من مراجعة فاتورة الكهرباء بنفسه ، فيجب على المواطن أن يدقق في فاتورة الكهرباء بنفسه وإذا لاحظ وجود رقم أكبر أو أصغر مما هو مسجل بالعداد هذا يعني أن الفاتورة غير صحيحة، وعليه مراجعة الوزاة أو المواقع الخاصة بالشكاوى في الحال.

كما يجب تحميل التطبيقات التي عملت الدولة على تطويرها، من أجل الحد من شكاوى الفواتير وغيرها من المشكلات، وتوفير الوقت على المواطن، من خلال تنفيذ أو اتخاذ أي إجراء بالتطبيق أون لاين سواء أكان ذلك من خلال تطبيق "القراءة الموحد" الذي يوثق قراءة الاستهلاك والذى ينقل الصورة التي ألتقطت للعداد إلى مركز جمع القراءة، أو من خلال موقع الوزاة الإلكتروني، أو موقع الشركة القابضة للكهرباء.

خطوات مراجعة فاتورة الكهرباء


يمكن لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة اتباع بعض الخطوات البسيطة لمراجعة الفاتورة بعد إصدارها، للتأكد من صحتها وهى ..

1- مراجعة خانة المطلوب سداده الموجودة أسفل فاتورة الاستهلاك ومطابقتها بقيمة الفاتورة التي تسبقها فإذا كانت متقاربة منها وفقًا للأسعار الجديدة تكون الفاتورة سليمة.

2- إذا تمت ملاحظة أن قيمة الفاتورة مبالغ فيها ولا تعبر عن الاستهلاك الفعلي، قم بقراءة عدد الكيلو وات/ ساعة الموجود منتصف الفاتورة في الجزء الأيمن.

3- يجب مراجعة خانة القراءة الحالية والسابقة الموجودة أعلى فاتورة الاستهلاك من الجزء الأيمن، ومقارنتها بالقراءة الموجودة بالعداد.

4- احسب فاتورة الاستهلاك قبل السداد للتأكد من صحة القيمة الموجودة بالفاتورة.

5- إذا كانت القراءة الموجودة في خانة «حالية» المكتوبة بالفاتورة أكثر من القراءة الموجودة بالعداد لا تسدد الفاتورة، وسجل شكوى على الخط الساخن لوزارة الكهرباء على رقم 121.6-

أو توجه لشركة الكهرباء التابع لها وتسجل شكوى بعدم مطابقة فاتورة الاستهلاك بالقراءة الموجودة بالعداد ليتم تصحيح الخطأ سداد القيمة الفعلية لفاتورة الاستهلاك.

7- يمكن حساب قيمة فاتورة الاستهلاك قبل السداد للتأكد من صحة القيمة الموجودة بالفاتورة من خلال برنامج أحسب فاتورتك.

وزارة الكهرباء الكهرباء فاتورة الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

إجراءات عاجلة بالمدارس لوقاية الطلاب من فيروس ماربورج |ماذا قررت تعليم البحيرة؟

اللصوص

على طريقة أفلام السيما | لصوص يقتحمون شقة 3 أيام متواصلة .. مفاجأة في اليوم الأخير.. والضحية يكشف التفاصيل

رمضان صبحي

بعد استمرار حبسه.. أول تعليق من زوجة رمضان صبحي

حالة الطقس

حالة الطقس غدا .. أجواء خريفية مائلة للبرودة وأمطار تضرب هذه المحافظات

الأهلي

هكتب كتابي كمان كام يوم | طلب صريح من نجم الأهلي لإدارة الفريق

صلاح وحسام حسن

منافس محتمل| مصر والمكسيك في المباراة الإفتتاحية بـ كاس العالم 2026

رمضان صبحي

بعد استمرار حبسه .. ماذا قال رمضان صبحي في اتهامه بالتزوير؟ مفاجآت مثيرة

دار الإفتاء

حكم عدم الاستيقاظ لـ صلاة الفجر كل يوم.. الإفتاء توضح

ترشيحاتنا

الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري يفجّر مفاجأة مثيرة بشأن أزمة نهائي السلة أمام الأهلي

حلمي طولان

انطلاق المعسكر الأخير للمنتخب الوطنى المشارك فى كأس العرب بمركز المنتخبات

مؤتمر الكاراتيه

مؤتمر صحفي عالمي قبل أيام من انطلاق بطولة العالم للكاراتيه

بالصور

5 عادات بسيطة تعزّز ذكاء طفلك بدون تدريب.. طرق سهلة لدعم نمو الدماغ

عادات تزيد ذكاء طفلك بدون تدريب
عادات تزيد ذكاء طفلك بدون تدريب
عادات تزيد ذكاء طفلك بدون تدريب

مع بداية الشتاء .. 10 وصايا ذهبية لحماية الأطفال من نزلات البرد المُتكرّرة

الوصايا العشر لحماية الأطفال من نزلات البرد في فصل الشتاء
الوصايا العشر لحماية الأطفال من نزلات البرد في فصل الشتاء
الوصايا العشر لحماية الأطفال من نزلات البرد في فصل الشتاء

«هوندا» تكشف عن سيارتها إنتيجرا «تاجرا» الجريئة لأول مرة

هوندا
هوندا
هوندا

مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى من الحمل.. دراسة تكشف حقيقة التأثير على الجنين

مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل
مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل
مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

المزيد