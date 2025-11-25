قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالعكاز والجلباب الصعيدي .. سما المصري تدلي بصوتها في انتخابات النواب | صور
وزير الخارجية: ندعم مساعي لبنان لتجاوز تحدياته بما يصون أمنه واستقراره
أسامة ربيع: 4 مليار و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025
الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد| الطقس
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
قبل ساعة من غلق اللجان .. توافد كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية بمصر الجديدة
أمانة عند الله.. أمين الإفتاء: التعامل مع الميت يكون بأدب شديد وليس بحجة أنه لا يشعر
على طريقة أفلام السيما | لصوص يقتحمون شقة 3 أيام متواصلة .. مفاجأة في اليوم الأخير.. والضحية يكشف التفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بعد استمرار حبسه .. ماذا قال رمضان صبحي في اتهامه بالتزوير؟ مفاجآت مثيرة

رمضان صبحي
رمضان صبحي
رامي المهدي

حصل موقع صدى البلد على نص أقوال رمضان صبحي في قضية  اتهامه بالتزوير في محرر رسمي.


 

وجاءت أقوال رمضان صبحي في تحقيقات النيابة العامة.

س وهل انتظمت في الدراسة في معهد الفراعنة العالي للسياحه ؟

ج المفروض أني مقيد بس مروحتش ولا مره .

س وهل انتظمت في أداء الامتحانات


 ج أنا مروحتش ولا مره ولا أعرف طريقه فين زي ما قلت .


 س وهل أديت ما هو مطلوب منك من أبحاث ودراسات خاصة بالمعهد للتحصل منه على نتائج ؟

ج أنا مروحتش ولا مره ولا أعرف طريقه فين.

س هل صدر لك أي كارنيهات أو إثباتات قيد و ما من شأنه تسهيل سفرك ذهابا وإيابا وفقا لطبيعه عملك ونشاطك الرياضي.

 ج انا مشوفتش أي كارنيهات ولا رحت المعهد نهائي ولا دخلت أي ماده وانا كنت باخد إثباتات القيد علشان أسهل إجراءات سفري واللي كان يجبهالي كان واحد اسمه طارق المصري .

 حصل موقع صدى البلد على نص أقواله مجري التحريات في قضية اللاعب رمضان صبحي، لاتهامه في قضية التزوير.

وقال مجري التحريات العقيد عمرو طلال، في تحقيقات النيابة العامة، ان المتهم  رمضان صبحي، لم يقوم بأداء امتحانات المعهد والحضور بصفه رسمية، ولم يحضر أي امتحانات خلال العام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ واللي كان بيحضر مكانه الامتحانات في الترم الأول وكذا أول مادة من الترم الثاني المتهم / يوسف م.

 حصل موقع صدى البلد على نص مرافعة المستشار أشرف عبدالعزيز دفاع اللاعب رمضان صبحي، أمام محكمة جنايات الجيزة في قضية التزوير.

 وجاء نص المرافعة كالاتي، الحاضر مع المتهم الثالث التمس براءة المتهم من الاتهامات المنسوبة إليه تأسيساً على : أولاً : انتفاء أركان الاشتراك في الجرائم موضوع أمر الإحالة .

 ثانياً :- انتفاء قصد الاشتراك وانتفاء علم المتهم الماثل بأن المستندات موضوع أمر الإحالة مزوره .

 ثالثاً :- انقطاع صله المتهم بالواقعة برمتها .

 رابعاً : عدم كفاية أقوال الشهود وقصورها عن بلوغ حد الكفاية لإسناد الاتهام للمتهم الماثل ولم تأتي أقوالهم إلا على ضبط المتهم الأول وطبيعة ووصف محررات المعهد ولم تأتي بجملة واحدة تفيد اشتراك أو علم المتهم ..

 خامساً :- عدم جدية التحريات وقصورها عن بلوغ حد الكفاية لإسناد الجريمة للمتهم الماثل وجاءت ترديد للأقوال دون زيادة أو نقصان ولا تنهض دليلاً كافياً لإسناد التهمة وحدها أو لإقامة العلم أو لإثبات الاشتراك ولم تستطيع رصد زمن الاتفاق أو مكانه .

 سادساً : خلو الأوراق من ثمة دليل يقيني لإسناد الجريمة للمتهم الماثل .

 أولاً : في تحقيق الدفع بانتفاء اركان الاشتراك في الجرائم موضوع امر الاحاله

 وانتفاء قصد الاشتراك وانتفاء علم المتهم الماثل بأن المستندات موضوع امر الاحالة مزوره، وانقطاع صله المتهم بالواقعه - الاصل أن الاشتراك في عمومه يستخلص ويستنتج ويستنبط من ظروف الدعوى المحيطة والامارات والقرائن الماثلة بالأوراق .

 قضاء محكمتنا العليا يشترط القيام الاشتراك في جريمه التزوير ان يثبت علم المتهم بان المستند الذي يستعمله مستندا مزورا ، كما يجب ان يرصد أي من مظاهر الاشتراك سواء التحريض او الاتفاق او المساعده

 وركن العلم في جريمة التزوير هو أن يكون المتهم على علم تام أن الورقة مزورة وأن نية استعمالها فيما زورت من أجله موجودة لديه لا يكفي مجرد حيازة أو التمسك بالورقة المزورة لإثبات هذا الركن حيث يجب على الإدعاء إثبات هذا العلم بالعلم اليقيني القاطع .

إذ المقرر في قضاء محكمة النقض أن يجب في جريمة ارتكاب تزوير في محرر عرفى واستعماله البحث في توافر القصد الجنائي الذي يتمثل في أن يكون المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة في الورقة المزورة بنية استعمالها فيما زورت من أجله ".

رمضان صبحي أقوال رمضان صبحي التزوير في محرر رسمي التزوير في محرر رسمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

شريف اكرامى

35 يوم في السجن.. أسف وصدمة على وجه شريف إكرامي بعد استمرار حبس رمضان صبحى

ترشيحاتنا

هنو و أبو النصر يتفقدان قصر ثقافة أسيوط

مسرح قصر ثقافة أسيوط في ثوب جديد | صور

ضبط كمية من أدوية وزارة الصحة أمام مستشفى القوصية المركزي بأسيوط

ضبط كمية من أدوية وزارة الصحة أمام مستشفى القوصية المركزي بأسيوط

جامعه دمياط

رئيس جامعة دمياط يدلي بصوته في المرحلة الثانية

بالصور

مسنّة تدلي بصوتها بمدرسة العصلوجي بالزقازيق

انتخابات
انتخابات
انتخابات

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان يخطفن الأنظار بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين

أطعمة تساعدك على التخلص من سيلان الأنف أثناء نزلات البرد.. وأخرى تجنبها تماما

أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا

لهذه الأسباب يجب إخبار طبيب أسنانك إذا كنت مصابًا بأمراض القلب .. دراسة تكشف العلاقة

لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟
لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟
لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟

فيديو

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

المزيد