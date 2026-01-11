سامح شكري: تعييني في مجلس النواب استكمال لسياسة الدولة الخارجية

أكد السفير سامح شكري، النائب المعين في مجلس النواب، أن تعيينه كنائب في مجلس النواب؛ يعكس الثقة الكبيرة التي يعتز بها من الرئيس السيسي، مشيرا إلى تمنيه أن يكون أهلا لهذه الثقة الكبيرة.

وقال سامح شكري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء جديد"، عبر فضائية "المحور"، إن الأوضاع الخارجية لمصر تشهد توترا كبيرا، مؤكدا أن الدولة المصرية تتجنب أضرار تلك التوترات الإقليمية، خاصة أن مصر تتعامل بحكمة ودبلوماسية كبيرة.

وأشار إلى أن تعيينه كنائب في مجلس النواب، هو استكمال لسياسة الدولة الخارجية، مؤكدا أنه سيعمل على أن يكون له دور مساند وداعم في الخارجية المصرية.