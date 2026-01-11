السيرة الذاتية لسامح شكري وزير الخارجية السابق بعد تعيينه بمجلس النواب

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين 28 عضوًا في مجلس النواب، ومن بينهم وزير الخارجية السابق سامح شكري.

ولد سامح شكري في القاهرة عام 1952، وتخرج من كلية الحقوق جامعة عين شمس، قبل أن ينضم إلى السلك الدبلوماسي عام 1976، ليبدأ مسيرة طويلة عبر مكاتب الوزارة وسفارات مصر حول العالم. ومنذ أول مهمة له كملحق دبلوماسي، اكتسب سمعة المفاوض الحاذق والمحلل الدقيق للملفات الدولية.

شملت محطاته عواصم كبرى مثل لندن وبوينس آيرس، وشغل منصب مستشار في البعثة الدائمة لمصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وتولى إدارة شؤون الولايات المتحدة وكندا. في عام 1999، عين سفيرا لمصر لدى النمسا وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، حيث لعب دورًا بارزًا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية، وقاد مفاوضات معاهدة مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وترأس عدة لجان دولية متعلقة بنزع السلاح.

تولى سامح شكري بعد ذلك منصب سفير مصر في واشنطن بين 2008 و2012، ونجح في الحفاظ على حوار استراتيجي فعال مع الإدارة الأمريكية، وعكس مواقف بلاده بثقة ودقة.

وعاد إلى القاهرة لتقلد مناصب قيادية داخل وزارة الخارجية، قبل أن يُعين وزيرًا للخارجية عام 2014، ليصبح واجهة السياسة الخارجية المصرية لأكثر من عقد، ويقود ملفات معقدة مثل سد النهضة.