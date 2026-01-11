قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفتي الجمهورية يهنئ عمرو الورداني بتعيينه عضوًا بمجلس النواب
آرسنال يتقدم على بورتسموث بثنائية في الشوط الأول بكأس إنجلترا
رئيسا مجلس الشيوخ والنواب الأسترالي يناقشان سبل التعاون وتبادل الخبرات
الأعلى للإعلام يشيد بالتزام الوسائل الإعلامية بالضوابط المتعلقة بأمراض الأورام
تواصل الجهود المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية لـ غزة.. شهيدان ومصابون في غارة إسرائيلية
فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة
كأس الرابطة | محمد شوقي يعلن تشكيل زد أمام الزمالك
تعديل خطاب ترامب يثير جدلاً واسعاً واستقالات رفيعة المستوى في هيئة الإذاعة البريطانية
من الحكومة إلى البرلمان.. 10 وزراء سابقون أعضاء بمجلس النواب 2026
السيرة الذاتية لسامح شكري وزير الخارجية السابق بعد تعيينه بمجلس النواب
سامح شكري والشيحي.. تعيين وزيرا الخارجية والتعليم العالي السابقين بمجلس النواب
9.8 مليار شيكل.. إسرائيل توقع عقد توسيع إمدادات ألمانيا من أنظمة آرو 3
برلمان

بعد الاعتراض البرلماني.. ضوابط واضحة لإخلاء الوحدات بقانون الإيجار القديم 164

محمد الشعراوي

في ظل الجدل المتزايد حول تطبيق قانون الإيجار القديم وتأثيراته الاجتماعية، يسعى النواب إلى إيجاد حلول تشريعية توازن بين حقوق الملاك وحقوق المستأجرين، مع التأكيد على رفض الإخلاء الجماعي ومراعاة البعد الإنساني.

وفي هذا السياق كشفت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن أجندتها التشريعية داخل البرلمان، مؤكدة عزمها التقدم بتعديلات على ثلاثة قوانين رئيسية، هي قانون الإيجار القديم، وقانون البكالوريا، وقانون الضمان الاجتماعي.

 توازن عادل في العلاقة الإيجارية دون طرد

وأوضحت السعيد في تصريحات لها أن رؤيتها تقوم على إحداث توازن عادل في العلاقة الإيجارية، قائلة: «يمكن زيادة القيمة الإيجارية، لكن دون طرد المستأجر بعد سبع سنوات»، في إشارة إلى رفضها لأي معالجة تشريعية تفضي إلى الإخلاء القسري أو تشريد الأسر.

تضمنت المادة الثانية من قانون الإيجار القديم الجديد إلزام جميع المستأجرين بإنهاء عقود الإيجار الخاصة بالأماكن المؤجرة لغرض السكن بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، في حين تنص على انتهاء عقود الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن بعد خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها قبل انقضاء تلك المدة.

شروط الإخلاء قبل انقضاء المدة القانونية

أشارت المادة السابعة من قانون الإيجار القديم 164 إلى الحالات التي يجوز فيها إخلاء المكان قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة الثانية، وذلك دون الإخلال بالأسباب الأخرى الواردة في المادة 18 من قانون رقم 136 لسنة 1981، وتشمل الحالات التالية:

  1. ترك المكان مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون وجود مبرر مقبول، سواء من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد.
  2. امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة أخرى (سكنية أو غير سكنية) تصلح للاستخدام في ذات الغرض الذي تم تأجير الوحدة الحالية من أجله، وبالتالي تنتفي الحاجة للوحدة المؤجرة.
  3. في حالة الامتناع عن الإخلاء بعد تحقق الشروط، يكون من حق المالك أو المؤجر التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة بطلب أمر طرد الممتنع عن الإخلاء، دون أن يتعارض ذلك مع المطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى قانوني.

للمستأجر الحق في رفع دعوى

وللمستأجر أو من امتد إليه العقد يملك حق اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات التقليدية، وذلك إذا رأى أن هناك مبررًا للطعن على قرار الإخلاء.

ولا يوقف رفع هذه الدعوى تنفيذ أمر قاضي الأمور الوقتية بشأن الطرد، أي أن المالك يمكنه استصدار أمر بالإخلاء فور تحقق إحدى الحالات الثلاث المشار إليها، حتى لو بادر المستأجر لاحقًا باللجوء إلى القضاء.

