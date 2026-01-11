قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الري من البحيرة: سد العجز في العمالة بالمحطات وتطوير السكن الإداري
وزير الأوقاف: اتفقت مع الفلبين على استضافة قساوسة لتدريبهم في مصر على قيم التسامح
التفاصيل الكاملة لإفتتاح متحف فاروق حسني للفنون بالزمالك
إسرائيل في حالة تأهب قصوى تحسبا لتدخل أمريكي في إيران
لاعب كوت ديفوار: منتخب مصر لعب مباراة جماعية ونالوا مرادهم
بالفيديو كونفرانس..كواليس محاكمة شاكر محظور.. والمحامى يطالب بالبراءة
فولفو تدخل التحدي.. فولفو EX60 تنافس بي إم دبليو ومرسيدس وتسلا
مؤشر مرصد الأزهر: استقرار نسبي وهجمات محدودة بشرق أفريقيا فى ديسمبر 2025
شوبير: مؤشرات إيجابية قريبًا في الإسماعيلي واستثمار جديد قادم
خطوات التسجيل في كشف الأورام السرطانية مجاناً.. الرابط والخطوات
وزير الثقافة يكرم أحمد مجدي بآداب عين شمس لفوزه بجائزة الدولة التشجيعية 2025
الأزهري: العالم يشهد تسارعًا غير مسبوق يفرض مسؤولية كبرى على المؤسسات الدينية والفكرية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: افتتاح مشروعات الطاقة الخضراء بالسخنة يضع مصر على خريطة الصناعة العالمية

عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ
أميرة خلف
عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ
أميرة خلف

أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس النواب، أن جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم لعدد من المشروعات الاستراتيجية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعكس بوضوح حجم النمو المتسارع الذي تشهده المنطقة، وقدرتها المتزايدة على جذب الاستثمارات الأجنبية، بما يؤهلها لتكون أحد أهم المراكز الصناعية واللوجستية على الخريطة العالمية، ولاسيما منطقة شرق بورسعيد التي تعد ساحة مستقبلية لاستثمارات الهيدروجين الأخضر، وامتلاكها محطات كهربائية بقدرة  تصل إلى 250 MVA لخدمة المصانع والموانئ، بجانب إنها باتت مركز صناعي ولوجيستي عالمي قادر على المنافسة، في العديد من القطاعات الصناعية الهامة وسلاسل الإمداد العالمية.

وأضاف «اللمعي»، أن ما حققته الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال عشر سنوات فقط منذ إنشائها عام 2015 يُعد نموذجًا ناجحًا للتنمية الشاملة، حيث نجحت في جذب إجمالي استثمارات بقيمة 21.1 مليار دولار، من خلال 504 مشروعًا بالموانئ والمناطق الصناعية، شاركت فيها استثمارات من أكثر من 29 دولة، وأسهمت في توفير نحو 140 ألف فرصة عمل مباشرة، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في مناخ الاستثمار المصري، وكفاءة البنية التحتية والتشريعية التي توفرها المنطقة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المشروعات التي يتم افتتاحها اليوم، تُمثل نقلة نوعية في مسار التحول نحو الاقتصاد الأخضر، لا سيما أنها تشمل مشروعين متكاملين في مجال الطاقة المتجددة وتصنيع مكوناتها محليًا، باستثمارات تتجاوز 1.8 مليار دولار، وهو ما يؤكد جاهزية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لاستضافة المشروعات المرتبطة بالتحول الأخضر والطاقة النظيفة.

ولفت «اللمعي»، إلى أن مشروع مصنع أنظمة بطاريات تخزين الطاقة يمثل إضافة استراتيجية بالغة الأهمية لقطاع الطاقة في مصر، حيث يدعم كفاءة واستقرار الشبكة القومية للكهرباء، من خلال تنفيذ مصنع شركة صنجرو الصينية كأول مصنع من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا لإنتاج أنظمة بطاريات تخزين الطاقة، والذي يستهدف توطين واحدة من أهم الصناعات الاستراتيجية المرتبطة بقطاع الطاقة المتجددة، عبر تصنيع أنظمة متقدمة لتخزين الطاقة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 جيجاوات/ساعة سنويًا عند التشغيل الكامل، بما يعزز الأمن الطاقي ويدعم التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة.

وتناول عضو مجلس النواب، القيمة الاقتصادية لمشروع وادي الطاقة «إنرجي ڤالي»، واصفًا إياه بأنه أحد أكبر مشروعات الطاقة النظيفة المتكاملة على مستوى العالم، وأول مشروع في المنطقة يوفر طاقة كهربائية نظيفة ومستقرة على مدار 24 ساعة يوميًا وبتعريفة تنافسية، مما يجعله عنصرًا محوريًا في جذب الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وداعمًا رئيسيًا لاستدامة التنمية الصناعية.

كما أوضح النائب عادل اللمعي، أن تركيز المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ولاسيما شرق بورسعيد على جذب مشروعات تدعم الاقتصاد الأخضر وتعزز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة يعكس رؤية استراتيجية متكاملة للدولة المصرية، تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للصناعة والطاقة النظيفة.

