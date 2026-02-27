قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المدرجات تمتلئ من جديد.. رفع الحضور إلى 40 ألف مشجع في مباريات الدوري المصري
مسلسل حد أقصى الحلقة 9.. خالد كمال يبتز بسنت أبو باشا
أفغانستان تعلن مقـ.ـتل 55 جنديا باكستانيا في هجمات حدودية وتؤكد: أوقفنا القتال بأمر رئيس الأركان
إعلامي شهير يكشف حقيقة مفاوضات ناد عراقي مع أشرف داري
دعاء ثاني جمعة فى رمضان .. أدعية تغفر الذنوب وتفك الكرب وتزيد الرزق
بتهمة انتحال صفة ضباط شرطة.. صناع محتوى يواجهون هذه العقوبة بالقانون
مائل للبرودة نهارًا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الجمعة 27 فبراير 2026
أحمد عبد الحميد: كان نفسي أشتغل مع محمد رمضان في فيلم "أسد"
موعد أذان الفجر تاسع يوم رمضان.. اعرف وقت السحور والإفطار
«معاشات مارس في الموعد».. بدء الصرف لـ 11.5 مليون مواطن الأحد المقبل
قبل مواجهة زد .. حدث غير متوقع في الأهلي
نجاح متواصل.. «درش» يتربع على عرش صدارة التريند عقب الحلقة التاسعة
مستقبل وطن الإسكندرية يطلق حملة إفطار مسافر

أحمد بسيوني

أطلقت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية برئاسة الدكتور سعيد عبدالعزيز، حملة «إفطار مسافر»، وذلك في إطار الدور المجتمعي للحزب خلال شهر رمضان المبارك.

وشهدت الحملة تجهيز مئات الوجبات الساخنة وتوزيعها على الصائمين من المارة والمسافرين داخل محطة قطار الإسكندرية «محطة مصر»، بالتعاون بين أمانة العمل الجماهيري برئاسة النائب محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ، وأمانة الشباب برئاسة محمد جويلي، وبحضور عدد من قيادات الحزب بالمحافظة.

وأكد الدكتور سعيد عبدالعزيز أن أمانة الإسكندرية وضعت منذ بداية الشهر الكريم تنفيذ أهداف ومبادرات الحزب على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن حملة «إفطار مسافر» تأتي ضمن جهود دعم المواطنين، من خلال توفير وجبات إفطار ساخنة للصائمين أثناء السفر، بما يسهم في تخفيف مشقة الطريق عنهم وتمكينهم من الإفطار في موعده.

من جانبه، أوضح حسن خاطر، أمين تنظيم الحزب بالمحافظة، أن أمانة الإسكندرية مستمرة في إطلاق مبادراتها المتنوعة على مدار الشهر الكريم، دعمًا للمواطنين وتخفيفًا للأعباء عنهم، مشيدًا بجهود أمانة العمل الجماهيري وأمانة الشباب في تنظيم الفعالية وخروجها بصورة مشرفة.

وقال النائب محمد حمزة، أمين العمل الجماهيري بالمحافظة، إن الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الأمانة المركزية للحزب، وفي إطار تعزيز الدور المجتمعي والخدمي، حيث جرى توزيع وجبات ساخنة على الركاب داخل القطارات بمحطة مصر، مؤكدًا أن العمل المجتمعي يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الحزب خلال شهر رمضان.

بدوره، أشار محمد جويلي، أمين الشباب بالمحافظة، إلى أن هذه المبادرات تعكس السياسة العامة التي ينتهجها الحزب لدعم مؤسسات الدولة المصرية، من خلال التواجد الميداني وتنظيم الفعاليات التي تستهدف تلبية احتياجات المواطنين.

وفي السياق ذاته، أعرب عدد من المسافرين عن تقديرهم للمبادرة، مؤكدين أن مثل هذه الجهود تعكس روح التكافل والتراحم التي يتميز بها أهالي الإسكندرية، وتشير إلى أهمية تعزيز المشاركة المجتمعية والتواصل المباشر مع المواطنين.

