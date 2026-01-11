قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى محمد ممازحا الجماهير بعد التأهل: لسنا «لا كاسا دي بابيل» وسنحصل على الكأس
مفتي الجمهورية يهنئ عمرو الورداني بتعيينه عضوًا بمجلس النواب
آرسنال يتقدم على بورتسموث بثنائية في الشوط الأول بكأس إنجلترا
رئيسا مجلس الشيوخ والنواب الأسترالي يناقشان سبل التعاون وتبادل الخبرات
الأعلى للإعلام يشيد بالتزام الوسائل الإعلامية بالضوابط المتعلقة بأمراض الأورام
تواصل الجهود المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية لـ غزة.. شهيدان ومصابون في غارة إسرائيلية
فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة
كأس الرابطة | محمد شوقي يعلن تشكيل زد أمام الزمالك
تعديل خطاب ترامب يثير جدلاً واسعاً واستقالات رفيعة المستوى في هيئة الإذاعة البريطانية
من الحكومة إلى البرلمان.. 10 وزراء سابقون أعضاء بمجلس النواب 2026
السيرة الذاتية لسامح شكري وزير الخارجية السابق بعد تعيينه بمجلس النواب
سامح شكري والشيحي.. تعيين وزيرا الخارجية والتعليم العالي السابقين بمجلس النواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

النواب الجدد.. هل يتفرغ عضو البرلمان لعضوية المجلس ويحتفظ بوظيفته؟

مجلس النواب
مجلس النواب
أميرة خلف

تزامنا مع بدء فصل تشريعي جديد ، وانضمام نواب جدد إلى برلمان 2026، يتساءل العديد حول مدى تفرغ عضو مجلس النواب لعمله النيابي، وإمكانية احتفاظه بوظيفته الأصلية بالتوازي مع عضويته بالمجلس.


وحدد قانون مجلس النواب ، الضوابط المنظمة للجمع بين العضوية البرلمانية والعمل الوظيفي، بما يضمن التوازن بين أداء المهام التشريعية والرقابية ومنع تعارض المصالح.


و طبقا لنص المادة 31 من قانون مجلس النواب ، فإنه أنه إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة (50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة (50) من رأسمالها على الأقل، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته في المعاش والمكافأة.


ووفقا للقانون يكون لعضو مجلس النواب في هذه الحالة أن يتقاضي راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته.
 

ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله.

و لا يخضع عضو مجلس النواب في الحالة المنصوص عليها في المادة رقم (31) لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله.


ويحق لعضو مجلس النواب العودة بمجرد انتهاء مدة عضويته إلى الوظيفة التي كان يشغلها قبل اكتسابه العضوية أو التي يكون قد رقى إليها، أو إلي أية وظيفة مماثلة لها.
 

مجلس النواب قانون مجلس النواب عمل وظيفة عضوية مجلس النواب أعضاء مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

ترشيحاتنا

شيرين عبد الوهاب

عمرو أديب يطلق استغاثة لإنقاذ شيرين عبدالوهاب.. ونقيب الممثلين يطمئن جمهورها

الرئيس الامريكي

ترامب: فنزويلا الآن تحت حماية الولايات المتحدة

أرشيفية

مصر تواصل دعم غزة.. 5 آلاف طن مساعدات إغاثية وإنسانية في طريقها لنجدة الأهالي

بالصور

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

صرف صحي
صرف صحي
صرف صحي

فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

فعاليات سياحية بالشرقية لتنشيط الحركة والترويج للمقومات الأثرية بالمحافظة

تنشيط السياحة
تنشيط السياحة
تنشيط السياحة

زراعة الشرقية تنفذ ندوات إرشادية للنهوض بمحصول القمح ورور ميداني بالحقول الزراعية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

فيديو

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

المزيد