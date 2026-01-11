عبلة الهواري الأقرب.. من يترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب غدا؟

يستعد الوسط السياسي لـ انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد 2026، و المقرر انعقادها غدا الاثنين الموافق 12 يناير بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بعد انتهاء الفصل التشريعي الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رسميا .

ومن المقرر أن تشهد الجلسة الافتتاحية أداء اليمين الدستورية من قبل النواب الجدد، برئاسة أكبر الأعضاء سنًا وبمساعدة أصغر عضوين، إيذانًا بانطلاق أعمال المجلس الجديد ومباشرة مهامه التشريعية للفصل التشريعي الحالي.

وطبقا للائحة الداخلية لقانون مجلس النواب ، والتى نظمت ضوابط إجراء الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، حيث نصت المادة 276 بأن يعقد المجلس فى بداية كل فصل تشريعى جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.

ويعاونه فى إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم، ويتلى فى جلسة افتتاح الفصل التشريعى، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

وتبدأ الجلسة بأداء هذا اليمين رئيس الجلسة والعضوين المعاونين ثم باقى الأعضاء عضواً عضوا، فى جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء.

ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة، وفى حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأى سبب من الأسباب لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية، ويعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين.

ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المجلس قبل انتخاب رئيسه، ويجوز أن يسمح المجلس فى المدة التى يقررها لكل مترشح، أن يُعَرِف بنفسه، إذا طَلب ذلك. وتنتهى مهمة رئيس السن بانتخاب رئيس المجلس .

من يرؤس الجلسة الافتتاحية ؟

من المتوقع أن تترأس الجلسة الافتتاحية النائبة الدكتورة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، باعتبارها أكبر الأعضاء سنًا ، حيث تبلغ من العمر 79 عامًا (مواليد 1947)، وذلك إذ لم يأت الأكبر سنا منها في النواب الذين سيتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية خلال ساعات .