بعد التعاقد مع سيمينيو.. عمر مرموش يحسم مصيره مع مانشستر سيتي| اعرف القرار
التعاون الإسلامي: اعتراف إسرائيل بما يسمى أرض الصومال انتهاك صارخ للقانون الدولي
العد التنازلي بدأ.. موعد رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام
طارق العريان: عمرو يوسف أقرب أصدقائي في الوسط الفني
بعد صعود تاريخي.. كبار مديري الأموال يتوقعون مزيدا من مكاسب الذهب في 2026
مكاسب بالجملة للأهلي بعد الفوز على فاركو بكأس عاصمة مصر
صاحب صورة “صلي على النبي” يكشف لـ “صدى البلد”: صنعت تريند إنسانيًا على السوشيال ميديا
الدقهلية: إجراء عملية جراحية دقيقة لإنقاذ طفل مصاب بانفجار مقلة عينه
8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد كوت ديفوار | تعرف عليها
مشاكل بالتابلت وأسئلة من الكتب الخارجية| أبرز أزمات امتحانات أولى و2 ثانوي اليوم
طهران تكشف شبكة تجسس .. اعتقال أجنبي بتهمة العمل للموساد
غلق كلي للطريق الدائري القوس الغربي في الاتجاهين لمدة 21 يوما.. اعرف السبب
قبل دعوة الرئيس.. تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2026

محمد الشعراوي

يترقب الشارع السياسي صدور القرار الجمهوري بشأن دعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد  بالتزامن مع اكتمال تشكيل مجلس النواب الجديد، وذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية للاستحقاق الانتخابي.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، خلال مؤتمر صحفي عالمي، النتيجة الرسمية لكافة الجولات الانتخابية التي أجريت على مدار 99 يوما في انتخابات مجلس النواب 2025.

دعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد

ويتمثل القرار الجمهوري في دعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد، تمهيدا لبدء ممارسة اختصاصاته الدستورية اعتبارا من 12 يناير 2026، عقب انتهاء مدة المجلس الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك تنفيذا لحكم المادة (106) من الدستور، التي تنص على أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.

ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسته الافتتاحية بمقره في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة أكبر الأعضاء سنا، ويعاونه أصغر عضوين، حيث يؤدي الأعضاء اليمين الدستورية قبل مباشرة مهامهم التشريعية والرقابية.

وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن تتضمن الجلسة الافتتاحية تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، يعقبها أداء اليمين الدستورية، ثم الشروع في انتخاب رئيس المجلس ووكيلين، دون جواز مناقشة أي موضوعات أخرى قبل انتخاب رئيس المجلس.

وعقب انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، يتولى الرئيس الجديد إدارة الجلسة، ويدعو إلى تشكيل اللجان النوعية وانتخاب هيئات مكاتبها، إيذانًا بانطلاق أعمال الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب.

