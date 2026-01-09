ما بعد فض الدور.. خريطة الطريق الدستورية لانعقاد مجلس النواب الجديد

نشرت الجريدة الرسمية، أمس، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 11 لسنة 2026، بشأن فض دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني لـ مجلس النواب، إيذانًا بانتهاء آخر أدوار الانعقاد للمجلس الحالي.

ونص القرار الجمهوري، الصادر بعد الاطلاع على الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، وبعد موافقة المجلس، على فض دور الانعقاد اعتبارًا من يوم الخميس 8 يناير 2026، الموافق 19 رجب 1447 هجريًا.

وبالتوازي مع صدور القرار، واصلت الأمانة العامة لمجلس النواب استعداداتها لانعقاد البرلمان الجديد، حيث انتهت حتى الثلاثاء الماضي من تسليم 494 نائبًا من النواب السابق إعلان فوزهم من الهيئة الوطنية للانتخابات كارنيهات العضوية، بعد استيفاء جميع البيانات المطلوبة.

ومن المقرر أن تستأنف الأمانة العامة، الأحد المقبل، استقبال النواب الفائزين في الدوائر التي أُعيدت انتخاباتها، إلى جانب النواب المنتظر تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية.

ويترقب مجلس النواب الجديد صدور قرار جمهوري بالدعوة للانعقاد، تمهيدًا لبدء أعماله الدستورية اعتبارًا من 12 يناير 2026، عقب انتهاء مدة المجلس الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك تنفيذًا لحكم المادة (106) من الدستور التي تنص على أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسته الافتتاحية في مقره بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة أكبر الأعضاء سنًا، ويعاونه أصغر عضوين، حيث يؤدي الأعضاء اليمين الدستورية المنصوص عليها في الدستور، قبل مباشرة مهامهم التشريعية والرقابية.

وتنص اللائحة الداخلية للمجلس على أن تتضمن الجلسة الافتتاحية تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، يعقبها أداء اليمين الدستورية، ثم الشروع في انتخاب رئيس مجلس النواب ووكيلين، دون جواز مناقشة أي موضوعات قبل انتخاب رئيس المجلس.

وعقب انتخاب الرئيس والوكيلين، يتولى رئيس المجلس الجديد إدارة الجلسة، ويدعو إلى تشكيل اللجان النوعية وانتخاب هيئات مكاتبها، إيذانًا بانطلاق أعمال الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب.