أبرز مباريات اليوم الجمعة 9-1-2026 والقنوات الناقلة
ندب الطب الشرعي لتشريح جثامين المتوفين باشتباه تسمم بشبرا الخيمة
الطقس اليوم.. موجة غير مستقرة وأمطار غزيرة تضرب المحافظات
منتخب مصر يختتم استعداداته لموقعة كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم
أخبار التوك شو| مصطفى بكري: التشكيك في مؤسسات الدولة مخطط واضح لدعاة الفوضى.. وزير الخارجية: مصر تتحرك على كافة الأصعدة لتنفذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
إعلان نتيجة 27 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب.. غدًا
رسميًا.. زيادة المرتبات 2025 لموظفي الحكومة في هذا الموعد
ترامب: لست بحاجة إلى القانون الدولي.. أخلاقي وحدها تستطيع إيقافي
إغلاق ميناء العريش البحري بسبب سوء الأحوال الجوية
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
سعر الدولار في مصر مستهل تعاملات الجمعة
برلمان

ما بعد فض الدور.. خريطة الطريق الدستورية لانعقاد مجلس النواب الجديد

حسن رضوان

نشرت الجريدة الرسمية، أمس، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 11 لسنة 2026، بشأن فض دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني لـ مجلس النواب، إيذانًا بانتهاء آخر أدوار الانعقاد للمجلس الحالي.

ونص القرار الجمهوري، الصادر بعد الاطلاع على الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، وبعد موافقة المجلس، على فض دور الانعقاد اعتبارًا من يوم الخميس 8 يناير 2026، الموافق 19 رجب 1447 هجريًا.

وبالتوازي مع صدور القرار، واصلت الأمانة العامة لمجلس النواب استعداداتها لانعقاد البرلمان الجديد، حيث انتهت حتى الثلاثاء الماضي من تسليم 494 نائبًا من النواب السابق إعلان فوزهم من الهيئة الوطنية للانتخابات كارنيهات العضوية، بعد استيفاء جميع البيانات المطلوبة.

ومن المقرر أن تستأنف الأمانة العامة، الأحد المقبل، استقبال النواب الفائزين في الدوائر التي أُعيدت انتخاباتها، إلى جانب النواب المنتظر تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية.

ويترقب مجلس النواب الجديد صدور قرار جمهوري بالدعوة للانعقاد، تمهيدًا لبدء أعماله الدستورية اعتبارًا من 12 يناير 2026، عقب انتهاء مدة المجلس الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك تنفيذًا لحكم المادة (106) من الدستور التي تنص على أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسته الافتتاحية في مقره بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة أكبر الأعضاء سنًا، ويعاونه أصغر عضوين، حيث يؤدي الأعضاء اليمين الدستورية المنصوص عليها في الدستور، قبل مباشرة مهامهم التشريعية والرقابية.

وتنص اللائحة الداخلية للمجلس على أن تتضمن الجلسة الافتتاحية تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، يعقبها أداء اليمين الدستورية، ثم الشروع في انتخاب رئيس مجلس النواب ووكيلين، دون جواز مناقشة أي موضوعات قبل انتخاب رئيس المجلس.

وعقب انتخاب الرئيس والوكيلين، يتولى رئيس المجلس الجديد إدارة الجلسة، ويدعو إلى تشكيل اللجان النوعية وانتخاب هيئات مكاتبها، إيذانًا بانطلاق أعمال الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الفصل التشريعي الثاني القرار الجمهوري مجلس النواب

