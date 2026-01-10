قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سموحة يستضيف بطولة الجمهورية للفروسية
60 عنصرا من قسد يسلمون أنفسهم للجيش السوري في حي الشيخ مقصود بحلب
صورة وزير الأوقاف على مسجد السيدة زينب تطرح التساؤلات.. ومُتحدث الوزارة يوضح
فاركو يقلص الفارق أمام الأهلي 4-1 في كأس عاصمة مصر
الأب والأم محفظان قرآن | تفاصيل وفاة أسرة بسبب الغاز بشبرا الخيمة| وصديقة ابنتهما: كانت مثالا للأدب والاحترام
شرط هام للحصول على تأشيرة الحج السياحي 2026 .. تعرف عليه
سعر الذهب في الكويت مساء اليوم 10-1-2026
أوسيمين يقود هجوم نيجيريا ضد الجزائر فى كأس أمم إفريقيا
رئيس جامعة المنيا يتفقد لجان امتحانات كليات الآداب والحاسبات والتربية ويؤكد توفير الدعم الكامل لذوي الإعاقة
10 آلاف اتصال في 4 ساعات .. خط ساخن باسم خدمة عملاء «إيجي بست» يشعل السوشيال ميديا
قنوات مجانية لمشاهدة منتخب مصر وكوت ديفوار.. اعرفها
فريق درجة سادسة يطيح بـ كريستال بالاس من كأس الاتحاد الإنجليزي
برلمان

برلماني: لقاء الرئيس السيسي وكايا كالاس يرسخ يحوّل الاتفاقيات الأوروبية إلى برامج عمل ملموسة

النائب المهندس حازم الجندي
النائب المهندس حازم الجندي
عبد الرحمن سرحان

قال النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، يمثل خطوة مهمة على صعيد تعزيز العلاقات الثنائية، مؤكدًا أن اللقاء يرسخ رؤية مصر في بناء شراكات متوازنة تحقق مصالح مشتركة على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني.

وأوضح الجندي، في بيان، أن الرسائل التي خرج بها الرئيس السيسي خلال اللقاء تعكس حرص الدولة على تحويل الاتفاقيات ومخرجات القمة المصرية الأوروبية الأولى إلى برامج عمل واضحة وملموسة، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات، ودعم المشروعات الكبرى التي تخدم المواطنين على أرض الواقع.

وأشار إلى أن اللقاء ركز على ملفات ذات أهمية استراتيجية، خاصة التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والتصدي للهجرة غير الشرعية، وهو ما يمثل جزءًا من جهود مصر المستمرة لضمان الأمن والاستقرار الإقليمي، ودعم المبادرات الدولية التي تتوافق مع مصالح الدولة المصرية.

وتابع: الجانب الأوروبي أبدى تفهمه لدور مصر المحوري في المنطقة، مؤكدًا تقديره للجهود المصرية في دعم السلام والاستقرار، وهو ما انعكس من خلال الإعلان عن صرف الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي، ما يعزز قدرة الدولة على تنفيذ مشروعات تنموية مستدامة في مختلف القطاعات.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ ، أن الرئيس السيسي أكد على أهمية التنسيق المستمر بين القاهرة والاتحاد الأوروبي في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يرسخ دور مصر كركيزة أساسية في الاستقرار الإقليمي، ويعكس قدرة الدولة على إدارة ملفات معقدة بكفاءة عالية، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.

السيسي الرئيس السيسي البرلمان النواب مجلس النواب

