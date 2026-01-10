برلماني: لقاء الرئيس السيسي وكايا كالاس يرسخ يحوّل الاتفاقيات الأوروبية إلى برامج عمل ملموسة

قال النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، يمثل خطوة مهمة على صعيد تعزيز العلاقات الثنائية، مؤكدًا أن اللقاء يرسخ رؤية مصر في بناء شراكات متوازنة تحقق مصالح مشتركة على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني.

وأوضح الجندي، في بيان، أن الرسائل التي خرج بها الرئيس السيسي خلال اللقاء تعكس حرص الدولة على تحويل الاتفاقيات ومخرجات القمة المصرية الأوروبية الأولى إلى برامج عمل واضحة وملموسة، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات، ودعم المشروعات الكبرى التي تخدم المواطنين على أرض الواقع.

وأشار إلى أن اللقاء ركز على ملفات ذات أهمية استراتيجية، خاصة التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والتصدي للهجرة غير الشرعية، وهو ما يمثل جزءًا من جهود مصر المستمرة لضمان الأمن والاستقرار الإقليمي، ودعم المبادرات الدولية التي تتوافق مع مصالح الدولة المصرية.

وتابع: الجانب الأوروبي أبدى تفهمه لدور مصر المحوري في المنطقة، مؤكدًا تقديره للجهود المصرية في دعم السلام والاستقرار، وهو ما انعكس من خلال الإعلان عن صرف الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي، ما يعزز قدرة الدولة على تنفيذ مشروعات تنموية مستدامة في مختلف القطاعات.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ ، أن الرئيس السيسي أكد على أهمية التنسيق المستمر بين القاهرة والاتحاد الأوروبي في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يرسخ دور مصر كركيزة أساسية في الاستقرار الإقليمي، ويعكس قدرة الدولة على إدارة ملفات معقدة بكفاءة عالية، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.