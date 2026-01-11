برلمانية: قضايا الأسرة أولوية.. والصحة والتعليم على رأس اهتماماتي في البرلمان الجديد

أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، أن أبرز الملفات المطروحة على أجندتها التشريعية تتمثل في ملفات الصحة والتعليم، باعتبارهما من القطاعات الحيوية التي تحتاج إلى تعديلات تشريعية تواكب احتياجات المواطنين.

وأشارت الهواري في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى أن أجندتها التشريعية تتضمن أيضًا حظر التسول داخل محافظات الجمهورية، بما يسهم في مواجهة الظواهر السلبية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا من الاستغلال.

تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر انطلاق مجلس النواب الجديد غدًا الاثنين الموافق 12 يناير 2026.

ومن المتوقع أن تترأس الجلسة الافتتاحية النائبة الدكتورة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، باعتبارها الأكبر سنًا بين الأعضاء الحاليين، حيث تبلغ من العمر 79 عامًا (مواليد 1947).