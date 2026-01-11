قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أغذية يحتاجها كبار السن لتعزيز المناعة والحفاظ على صحة العظام والعضلات | فيديو
الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأحد| تعرف عليها
لا تنساقوا وراء الشائعات|«العامة للعاملين بالبترول»: الكيان النقابي «خط أحمر».. وسنواجه حملات التشويه
مسئول كبير: واشنطن تدرس رفع العقوبات عن فنزويلا قريبًا لتسهيل بيع النفط
«النبراوي» يُعلن طرح وحدات سكنية جديدة للمهندسين خلال 3 أشهر
صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد
ترويض الأفيال.. محمد هنيدي يحتفل بتأهل منتخب مصر لنصف نهائي أمم إفريقيا على طريقته
بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق
رباعية الدفع .. سكودا تكشف النقاب عن كودياك RS الرياضية
حُكم صلاة من نسي سجود السهو ومتى يكون واجبًا؟ .. الموقف الشرعي
جريمة صادمة تهز المجتمع الأمريكي | رجل يقتـ.ـل والده وعمّه وإخوته في ولاية ميسيسيبي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلمانية: قضايا الأسرة أولوية.. والصحة والتعليم على رأس اهتماماتي في البرلمان الجديد

عبلة الهواري عضو مجلس النواب
أميرة خلف

أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، أن أبرز الملفات المطروحة على أجندتها التشريعية تتمثل في ملفات الصحة والتعليم، باعتبارهما من القطاعات الحيوية التي تحتاج إلى تعديلات تشريعية تواكب احتياجات المواطنين.

وأشارت الهواري في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى أن أجندتها التشريعية تتضمن أيضًا حظر التسول داخل محافظات الجمهورية، بما يسهم في مواجهة الظواهر السلبية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا من الاستغلال.

تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر انطلاق مجلس النواب الجديد غدًا الاثنين الموافق 12 يناير 2026.

ومن المتوقع أن تترأس الجلسة الافتتاحية النائبة الدكتورة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، باعتبارها الأكبر سنًا بين الأعضاء الحاليين، حيث تبلغ من العمر 79 عامًا (مواليد 1947).

مجلس النواب عبلة الهواري الصحة التعليم

