الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وجوه شابة تتصدر مجلس النواب الجديد 2026

مجلس النواب
مجلس النواب
أميرة خلف

يشهد مجلس النواب الجديد 2026 حضورًا لافتًا لوجوه شابة استطاعت أن تخلق لنفسها مكانًا تحت قبة المجلس الجديد ، في مؤشر واضح يؤكد حرص الدولة على دمجهم في صنع القرار السياسي و تجديد الدماء داخل الحياة النيابية، مما يعزز التنوع في الخبرات والأفكار.

و يعكس صعود هذه الكوادر الشابة لقبة البرلمان توجهًا نحو تمكين جيل جديد قادر على التعبير عن تطلعات الشباب وطموحاتهم ، والمشاركة الفاعلة في صياغة تشريعات أكثر ارتباطًا بقضايا الوطن وتمس الغالبية العظمى من مصالح المواطنين ، حيث يعوّل كثيرون على أن يسهم هذا الجيل الجديد في إحداث حراك برلماني أكثر دفعا للعمل التشريعي والرقابي بأساليب حديثة تواكب متغيرات المرحلة وتعزز مسار الإصلاح السياسي والتشريعي.

وجاء من أبرز الوجوه الشابة في برلمان 2025 ما يلي :

  • سامية محمود الحديدي

تأتي في قائمة أصغر الأعضاء سنًا لكونها مواليد 2000 وتبلغ من العمر 25 عاما فهي من ضمن المرشحين لمعاونة رئيس الجلسة الافتتاحية،باعتبارها إحدى الوجوه الشابة داخل البرلمان الجديد.

الحديدي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر عن قطاع شرق الدلتا، وتنتمي إلى حزب حماة الوطن. وتشغل حاليًا مناصب إدارية بعدد من الشركات في مجالات العلاقات العامة، والتطوير العقاري، والصناعات الغذائية، والنسيجية.

  •  أحمد علاء

الدكتور أحمد علاء ، أخصائي طب و جراحة الفم والأسنان،و أمين مساعد الشباب المركزى  بحزب مستقبل وطن، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين عن حزب مستقبل وطن .

و تسلّم الدكتور أحمد علاء، كارنيه عضوية مجلس النواب بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، إيذانًا بانطلاق فترة عضويته الرسمية في الفصل التشريعي الجديد.

  •  سجي عمرو هندى

 عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، مواليد 2000 ، تبلغ من العمر 25 عاما ، كما تأتي ضمن الأعضاء المرشحين لتولى منصب وكيل مجلس النواب في الجلسة الإفتتاحية باعتبارها الأصغر سنا . 
 


 

مجلس النواب قبة البرلمان مجلس النواب الجديد 2025 الإصلاح السياسي سامية محمود الحديدي أحمد علاء سجي عمرو هندى مجلس النواب الجديد 2026

