لتحسين الخدمة وخفض الفقد.. الفصل بين شركات إنتاج الكهرباء والتوزيع يبدأ قريباً

يعقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مؤتمرا صحفيا اليوم بمقر وزارة الكهرباء بالعاصمة الجديدة.

فصل شركات إنتاج الكهرباء عن التوزيع

وأشارت مصادر مطلعة بالوزارة أن المؤتمر سيتضمن الحديث عن فصل شركات إنتاج الكهرباء عن شركات التوزيع التابعين للشركة القابضة لكهرباء مصر وخطوات الفصل واسبابه والهدف منه، لافتا إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بهذا القرار تتخذ خطوة جديدة تهدف إلى تحسين إدارة القطاع ، من خلال فصل مهام التوزيع عن مهام الإنتاج.

وأوضح المصدر إلى موافقة الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر على إنشاء شركة قابضة جديدة لتوزيع الكهرباء، بينما ستستمر الشركة القابضة الحالية تحت اسمها المخصص للإنتاج فقط.

وتابع أن كل شركة قابضة سيتم تشكيل مجلس إدارة مستقل لإدارة مهامها . ومن المتوقع أن يرأس مجلس إدارة الشركة الجديدة لتوزيع الكهرباء أحد رؤساء شركات التوزيع الحاليين، لضمان الخبرة والكفاءة في المرحلة الأولى من الانطلاق.

إنشاء شركة قابضة جديدة لتوزيع الكهرباء

فيما أوضح وزير الكهرباء في تصريحات صحفية أنه بجري حاليا اتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء شركة قابضة لتوزيع الكهرباء، مؤكدا أن الهدف من الفصل المالي والإداري هو تحقيق الشفافية في السوق، وتمكين كل جهة من تحديد المشاكل الحقيقية في قطاع التوزيع ونسب الفقد سواء الناتج عن سرقات التيار أو مشاكل فنية. مما سيساعد على سرعة حل المشكلات، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن المصري.

كما أضاف أن فصل الإنتاج عن التوزيع سيمكن من تحديد تكلفة كل جزء على حدة، سواء للإنتاج أو النقل أو التوزيع، مما يعزز الشفافية ويجذب الاستثمارات في مجال الكهرباء.

ويسعى هذا الفصل إلى تطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء، وخفض نسب الفاقد، والحفاظ على حق الدولة، وتحسين مستوى الخدمة للمواطنين. وبذلك، تصبح الصورة واضحة أكثر عن مشاكل قطاع التوزيع، ويصبح التعامل معها أسرع وأكثر كفاءة، مع فتح المجال أمام الاستثمارات لتعزيز قطاع الكهرباء.