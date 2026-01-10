قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

إعلان نتيجة 27 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب.. اليوم

القاضي حازم بدوي
القاضي حازم بدوي
إسلام دياب

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، اليوم السبت الموافق 10 يناير 2026، بمقر الهيئة في الساعة الثانية ظهرا آخر نتيجة بانتخابات مجلس النواب بجولة الإعادة بـ27 دائرة ملغاة من المحكمة الإدارية العليا بالمرحلة الأولى من الانتخابات.

جرت جولة الإعادة في 27 دائرة انتخابية على 49 مقعدًا ما بين 98 مترشحًا في 10 محافظات، وهي كالتالي:

محافظة الجيزة

الدائرة الثالثة (ومقرها مركز البدرشين)

الدائرة السادسة (ومقرها قسم بولاق الدكرور)

الدائرة السابعة (ومقرها قسم العمرانيه)

الدائرة التاسعة (ومقرها قسم الاهرام)

الدائرة العاشرة (ومقرها قسم أول أكتوبر)

الدائرة الثانية عشر (ومقرها مركز منشأة القناطر)

محافظة الفيوم

الدائرة الثالثة (ومقرها مركز سنورس)

 محافظة المنيا

الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول المنيا)

الدائرة الثالثة (ومقرها مركز مغاغه)

الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أبو قرقاص)

الدائرة الخامسة (ومقرها مركز ملوى)

الدائرة السادسة (ومقرها مركز دير مواس)

محافظة أسيوط

الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول اسيوط)

الدائرة الثانية (ومقرها مركز القوصية)

الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أبو تيج)

محافظة الوادي الجديد

الدائرة الثانية (ومقرها مركز الداخله)

محافظة سوهاج

الدائرة السابعة (ومقرها مركز البلينا)

محافظة الأقصر

الدائرة الثانية (ومقرها مركز القرنة)

الدائرة الثالثة (ومقرها مركز إسنا)

محافظة أسوان

الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول اسوان)

الدائرة الثالثة (ومقرها مركز نصر النوبة)

الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أدفو)

محافظة الإسكندرية

الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول المنتزه)

محافظة البحيرة

الدائرة الرابعة (ومقرها مركز المحموديه)

الدائرة الخامسة (ومقرها مركز حوش عيسى)

الدائرة السادسة (ومقرها مركز الدلنجات)

الدائرة التاسعة (ومقرها كوم حماده).

الهيئة الوطنية للانتخابات القاضي حازم بدوي انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب

سندوتشات مبتكرة للمدرسة.. أفكار تشبع وتخلي اللانش بوكس فاضي
أكلات يحبها الطفل
برج الجدي حظك اليوم السبت 10 يناير 2026 مواليد برج الجدي يتميزون بالانضباط والطموح والقدرة على التخطيط طويل المدى
)برج الميزان حظك اليوم السبت 10 يناير 2026.. اختر قلبك بوعي
