على جمعة والسلاب أبرزهم.. وجوه بارزة غابت عن برلمان 2025

يستعد مجلس النواب الجديد 2025 لاستقبال أعضائه الجدد شاهدا غياب العديد من الوجوه البارزة التي كان لها تأثير واضح و لعبت أدوارًا محورية في العمل البرلماني خلال السنوات الماضية، في مجلس النواب المنتهي 2020، ما يعكس توجهًا نحو ضخ دماء جديدة وتمكين عناصر شابة في المرحلة المقبلة.

وبعد أن أسدل الستار رسميا على دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني لبرلمان 2020 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،وما شهده من حصاد تشريعي ورقابي ، تنطلق بداية من اليوم السبت الموافق 10 يناير رحلة تشريعية جديدة لبرلمان 2025 ، ليكون تاريخ انطلاق الفصل التشريعى الثانى للبرلمان هو 12 يناير بناء على دعوة رئيس الجمهورية له للانعقاد.

وترفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء مجلس برلمان 2020 اليوم رسميا ، بعد أن غابت عن المشهد الانتخابي أسماء بارزة لرؤساء لجان نوعية وقيادات حزبية رفيعة المستوى، وهو ما أثار حالة من الجدل و التساؤلات في الأوساط السياسية والإعلامية ، ويأتى من أبرز وأشهر الوجوه التى ستغيب عن مجلس النواب الجديد الآتي:

على جمعة

أحد النواب الذين تم تعيينهم من قبل السيد رئيس الجمهورية ، و ترأس اللجنة الدينية بالتزكية بمجلس النواب المنتهي 2020 .

أحمد السجيني

شغل منصب رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المنتهي 2020

محمد مصطفى السلاب

شغل منصب رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب المنتهي 2020

ياسر عمر

شغل ياسر عمر منصب وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المنتهي، وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط .

سامي هاشم

شغل منصب رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب المنتهي 2020

محمود حسين

شغل منصب رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب المنتهي 2020

علاء عابد

شغل منصب رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المنتهي 2020،ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، والذي أكد أن قرار عدم خوضه انتخابات النواب 2025 إنما جاء لمنح الفرصة للوجوه الجديدة والخبرات الجديدة حتى يكون هناك دماء أخرى داخل أروقة البرلمان .

جدير بالذكر أن نشرت الجريدة الرسمية، أمس، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 11 لسنة 2026، بشأن فض دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني لـ مجلس النواب، إيذانًا بانتهاء آخر أدوار الانعقاد للمجلس الحالي.

ونص القرار الجمهوري، الصادر بعد الاطلاع على الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، وبعد موافقة المجلس، على فض دور الانعقاد اعتبارًا من يوم الخميس 8 يناير 2026، الموافق 19 رجب 1447 هجريًا.

موعد انطلاق مجلس النواب الجديد

و من المقرر انطلاق مجلس النواب الجديد بعد غد الاثنين الموافق 12 يناير 2026، حيث ينتهي الفصل التشريعي الحالي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الأحد الموافق 11 يناير الجاري.

يأتي ذلك عملًا بحكم المادة 106 من الدستور والتي تنص على أن مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.

ويعقد مجلس النواب، الجلسة الافتتاحية من مقره في العاصمة الجديدة، حيث يترأسها أكبر الأعضاء سنًا، يعاونه 2 من أصغر الأعضاء سنًا، وتشهد أداء اليمين الدستورية .