نائبة : الأحوال الشخصية ومنع زواج القاصرات على رأس أجندة برلمان 2025

أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب،أن أبرز القوانين الموجودة على الأجندة التشريعية بمجلس النواب الجديد تتمثل في قانون الأحوال الشخصية ومنع زواج القاصرات ، موضحة أنها ستضع الأسرة خلال المرحلة المقبلة في مقدمة الأولويات، حيث تشمل كل ما يتعلق بحماية الأسرة المصرية، إلى جانب مواجهة كافة أشكال العنف ضد المرأة.

وأشارت" الهواري" فى تصريح خاص لـ صدى البلد إلى أن أجندتها التشريعية تتضمن أيضًا حظر التسول داخل محافظات الجمهورية، بما يسهم في مواجهة الظواهر السلبية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا من الاستغلال.

كما شددت عضو البرلمان على أهمية تفعيل نص المادة (53) من الدستور من خلال إصدار قانون مكافحة التمييز ومنعه، وإنشاء المفوضية المختصة، مؤكدة أن هذا الملف يمثل أحد ركائز العدالة الاجتماعية

الصحة والتعليم أبرز الملفات المطروحة

وأوضحت “ الهواري ” أن من بين أولوياتها البرلمانية عرض مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي سبق وأن تقدمت به ، إلى جانب فتح ملفات الصحة والتعليم، باعتبارهما من القطاعات الحيوية التي تحتاج إلى تعديلات تشريعية تواكب احتياجات المواطنين وتحسن جودة الخدمات المقدمة.

وفيما يخص قانون الإيجار، أكدت أنه عقب صدوره سيكون هناك تدخل تشريعي لمعالجة ما أثير من جدل وبلبلة حوله، بما يحقق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، مشيرة إلى أن قانون العمل قائم على أسس سليمة ولا يحتاج إلى تعديلات في الوقت الحالي إلا في حال ظهور مستجدات تستدعي ذلك .

جدير بالذكر أن مجلس النواب الجديد 2026 ، من المقرر انطلاقه في 12 يناير 2026، حيث ينتهي الفصل التشريعي الحالي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الأحد الموافق 11 يناير الجاري.

يأتي ذلك عملًا بحكم المادة 106 من الدستور والتي تنص على أن مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.

ويعقد مجلس النواب، الجلسة الافتتاحية من مقره في العاصمة الجديدة، حيث يترأسها أكبر الأعضاء سنًا، يعاونه 2 من أصغر الأعضاء سنًا، وتشهد أداء اليمين الدستورية .