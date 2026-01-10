قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسن الخاتمة .. وفاة شاب خلال إمامته لوالده في الصلاة بـ قليوب
قبل ياسمين جيلاني.. مشاهير تفاجأن بطلاقهن عبر السوشيال ميديا
وزير المالية: الموازنة الجديدة تدعم أنشطة الصناعة والتصدير والتنمية البشرية
ابن شقيق عمر المختار: مصر كان لها دور كبير في دعم جهاد أسد الصحراء
انتخابات نقابة المهندسين.. فتح باب الترشح غدا لكافة المناصب النقابية
مدير موانئ العقبة: شراكة لوجستية مع مصر وإنشاء محطة متخصصة للمسافرين
اليوم.. الزراعة تطلق حملة استثنائية لتحصين الثروة الحيوانية بالمحافظات
سياسي سوري: قسد لم يعد أمامها خيارا سوى تسليم أنفسهم للجيش
العميد يتسلح بالمنظومة الدفاعية .. كيف سيتعامل منتخب مصر مع أجنحة كوت ديفوار ؟
مدبولى يتفقد أعمال إنشاء وتطوير عدد من المستشفيات بـ القاهرة والجيزة
طقس اليوم.. استقرار نهارًا وبرودة قاسية ليلًا وتحذير عاجل للملاحة البحرية
"مسد" تزعم خرق الحكومة السورية وقف إطلاق النار .. واتصالات بواشنطن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائبة : الأحوال الشخصية ومنع زواج القاصرات على رأس أجندة برلمان 2025

عبلة الهواري
عبلة الهواري
أميرة خلف

أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب،أن أبرز القوانين الموجودة على الأجندة التشريعية بمجلس النواب الجديد تتمثل في قانون الأحوال الشخصية ومنع زواج القاصرات ، موضحة أنها ستضع الأسرة خلال المرحلة المقبلة في مقدمة الأولويات، حيث تشمل كل ما يتعلق بحماية الأسرة المصرية، إلى جانب مواجهة كافة أشكال العنف ضد المرأة.

وأشارت" الهواري" فى تصريح خاص لـ صدى البلد إلى أن أجندتها التشريعية تتضمن أيضًا حظر التسول داخل محافظات الجمهورية، بما يسهم في مواجهة الظواهر السلبية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا من الاستغلال.

كما شددت عضو البرلمان على أهمية تفعيل نص المادة (53) من الدستور من خلال إصدار قانون مكافحة التمييز ومنعه، وإنشاء المفوضية المختصة، مؤكدة أن هذا الملف يمثل أحد ركائز العدالة الاجتماعية 

الصحة والتعليم أبرز الملفات المطروحة

وأوضحت “ الهواري ” أن من بين أولوياتها البرلمانية عرض مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي سبق وأن تقدمت به ، إلى جانب فتح ملفات الصحة والتعليم، باعتبارهما من القطاعات الحيوية التي تحتاج إلى تعديلات تشريعية تواكب احتياجات المواطنين وتحسن جودة الخدمات المقدمة.

وفيما يخص قانون الإيجار، أكدت أنه عقب صدوره سيكون هناك تدخل تشريعي لمعالجة ما أثير من جدل وبلبلة حوله، بما يحقق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، مشيرة إلى أن قانون العمل قائم على أسس سليمة ولا يحتاج إلى تعديلات في الوقت الحالي إلا في حال ظهور مستجدات تستدعي ذلك . 

جدير بالذكر أن مجلس النواب الجديد 2026 ، من المقرر انطلاقه في 12 يناير 2026، حيث ينتهي الفصل التشريعي الحالي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الأحد الموافق 11 يناير الجاري.

يأتي ذلك عملًا بحكم المادة 106 من الدستور والتي تنص على أن مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.

ويعقد مجلس النواب، الجلسة الافتتاحية من مقره في العاصمة الجديدة، حيث يترأسها أكبر الأعضاء سنًا، يعاونه 2 من أصغر الأعضاء سنًا، وتشهد أداء اليمين الدستورية . 

الجلسة الافتتاحية العاصمة الجديدة حنفي جبالي مجلس النواب الجديد عضوية مجلس النواب الأجندة التشريعية زواج الأطفال الأحوال الشخصية التسول قانون الأحوال الشخصية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

يقرأ الرسول في صلاة الفجر

ماذا كان يقرأ الرسول في صلاة الفجر بعد الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن اختفاء شيرين عبد الوهاب.. ويوجه رسالة عاجلة | ما القصة؟

الديزل

المتهم بودي جارد والضحية بطل جمهورية وأب لأربع أطفال| شهادات نارية من شهود عيان على ضرب “ديزل” الشيخ زايد

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

الأرصاد

أجواء شديدة البرودة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة

الشناوي

إعلامي: حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد هيسدد على مرمى الشناوي

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 10 يناير 2026 في مصر.. عيار 21 يواصل الصعود

ترشيحاتنا

الدكتور أحمد القرماني، أستاذ القانون

أستاذ قانون: البيئة الحالية غير ملائمة لإصدار قانون المحليات

صورة أرشيفية

بيان مشترك للأحزاب السياسية في جرينلاند يعلن رفض المساعي الأمريكية لضم الجزيرة

صورة أرشيفية

التضامن الاجتماعي تنقل مسنين من دور غير مرخصة بالإسكندرية.. تفاصيل

بالصور

علاج وعمليات جراحية في قافلة طبية مجانية بالعزازي بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

جيب تودع سيارتها الشهيرة للأبد بسبب عيب خطير

إيقاف إنتاج جيب 4xe
إيقاف إنتاج جيب 4xe
إيقاف إنتاج جيب 4xe

كارثة اقتصادية أمريكية.. جنرال موتورز تسرح 1100 عامل من أكبر مصانعها

عمال جنرال موتورز
عمال جنرال موتورز
عمال جنرال موتورز

أطعمة تزيد الإرهاق النفسي .. إهمال البروتين يؤدي لـ سوء المزاج .. 4 نصائح لتقليل التوتر والإجهاد

الإرهاق النفسي
الإرهاق النفسي
الإرهاق النفسي

فيديو

الفنان أحمد عبد الحميد

محدش يكلمنى ولا يعزينى.. فنان شهير يفقد ابنته بعد رحيل والده

ظاهرة فلكية نادرة

سماء رمضان تشهد ظاهرة فلكية نادرة تزين الشهر المبارك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد